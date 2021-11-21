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الموت للوطن والاستقلال ولادة ، والحياة بدون الاستقلال موت. سعيد عقل

ملاحظة لا يمكن إلا للكثير من اللبنانيين ، عبر التاريخ المعاصر ، قبولها. كان استقلال لبنان مسيرة طويلة ، اتسمت بالعديد من التضحيات ، بوفاة شهداء كثيرين ، ونضال لا هوادة فيه منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم. على الرغم من الاحتفال به في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) إحياءً لذكرى أحداث عام 1943 ، يجب أن تتذكر أرض الأرز أيضًا هذه التواريخ الحاسمة التي سمحت بظهور لبنان ضمن حدودها الجغرافية الحالية.

نشأة متصرفية جبل لبنان

أيار 1860: هجوم على دير القمر من قبل الدروز. امتدت الاضطرابات إلى جزين وحاصبيا وصيدا. زحلة تحت الحصار.

يونيو ويوليو 1860: استمرت المجازر.

6 يوليو 1860: تدخل عثماني ومصالحة بين المسيحيين والسنة والدروز.

16 أغسطس 1860: تدخل الجيش الفرنسي في لبنان وفق ما يسمى بمعاهدة الامتيازات التي تمنحه الحق في حماية الأقليات المسيحية داخل الإمبراطورية العثمانية.

9 حزيران (يونيو) 1861: إنشاء متصرفية جبل لبنان لتأسيس أول نظام مجتمعي في لبنان. تم تكليف الإدارة بالحاكم أو كريستيان متصرف المعين لمدة 3 ثم 5 سنوات من قبل الباب العالي وليس قادمًا من جبل لبنان. ويساعده في ذلك مجلس تمثيلي من 12 عضوا ، 7 مسيحيين و 5 مسلمين. سيتم تسميته:

داود باشا من أصل أرمني (9 يونيو 1861 إلى 9 مايو 1868) ،

فرانكو باشا من حلب (27 يوليو 1868 إلى 26 فبراير 1873)

رستم باشا ، إيطالي الأصل ، Â (يوليو 1973 إلى مايو 1883)

ماسا باشا من أصل ألباني (8 مايو 1883 إلى 29 يونيو 1892)

نعوم باشا من حلب (15 أغسطس 1892 إلى أغسطس 1902)

مظفر باشا بولندي وفرنسي الأصل (27 سبتمبر 1902 إلى 29 يونيو 1907)

يوسف فرانكو باشا ، من أصل ألبيني ، (8 يوليو 1907 إلى 2 يوليو 1912)

يوحناس باشا قيومجيان من أصل أرمني (20 ديسمبر 1912 عند تاريخ استقالته 5 أغسطس 1915)

بعد يوهانس باشا قيومجيان ، ستقوم السلطات العثمانية التي كانت في حالة حرب مع إمبراطوريات أوروبا الوسطى بتعيين المحافظين مباشرة وحل المجلس النيابي. ستتميز هذه الفترة بفترة رعب وأوبئة من الزحار والتيفوس ، ومجاعة ناجمة عن حصار السواحل من قبل الحلفاء من جهة ، والطلبات العثمانية من جهة أخرى. توفي ثلث سكان جبل لبنان ، ومعظمهم من المسيحيين ، أثناء وجود العثمانيين في العاصمة بيروت ، في 21 أغسطس 1915 ، ثم في 6 مايو 1916 ، عندما كان الحاكم جمال باشا في السلطة.

يتحول لبنان إلى التوقيت الفرنسي ويصبح لبنان الكبير

أعلنت دولة لبنان الكبير في 1 أيلول 1920 من قبل الجنرال هنري جوزيف أوجين غورو ممثلاً لسلطة الانتداب الفرنسية على سوريا ، من أعلى درجات منزل الصنوبر في بيروت ، بحضور البطريرك الماروني إلياس. الحويك عن يمينه والمفتي عن يساره.

منذ عام 1918 ، احتلت قوات الحلفاء ومعظمهم من البريطانيين جبل لبنان. من بين الخطوات الأولى التي اتخذها الجنرال اللنبي ، إعادة إنشاء المجلس النيابي في أكتوبر 1918. وسيقود الفترة الانتقالية المفوض السامي فرانسوا جورج بيكو. ستنسحب القوات الإنجليزية في نهاية المطاف في أكتوبر 1919 ، مما يفسح المجال أمام القوات الفرنسية. ستؤكد معاهدة فرساي الموقعة في 28 حزيران / يونيو 1919 الانتداب الفرنسي على لبنان. هذه الفترة ستكون مضطربة ، ثم من جهة ، مظاهرات قومية عربية تطالب بربط لبنان بالمملكة السورية للملك فيصل بن حسين ، ومن جهة أخرى إقامة لبنان مستقل تحميه فرنسا. سوف يمنح مؤتمر سانريمو فرنسا بشكل نهائي الانتداب على أرض الأرز في 25 أبريل 1920 وستصدق عليه عصبة الأمم في 24 يوليو 1922.

سيتم إعلان لبنان الكبير في 1 أيلول 1920.

وفد لبناني استقبله الجنرال ويغان في 22 تشرين الثاني 1920

وسيخلفه ثلاثة مفوضين عسكريين سامين

الجنرال هنري غورو (1919-1922) الذي فرض الانتداب الفرنسي على سوريا وأعلن لبنان الكبير في 1 أيلول 1920.

خلال مهمتهم ، ستولد الأجهزة الرئيسية لما سيصبح دولة لبنان ، ولا سيما في 24 كانون الثاني (يناير) 1924 ، الليرة اللبنانية السورية.

بعد فشل الإدارة العسكرية للمنطقة ، سيتم إنشاء إدارة مدنية بمبادرة من هنري دي جوفينيل ، بهدف وضع الدستور اللبناني الذي سيصبح رسميًا في 23 أيار 1926. مستوحى إلى حد كبير من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة ، تمامًا مثل الأخيرة ، سيحد من السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية. لن يتم إصداره إلا بعد 4 سنوات ، في 22 مايو 1930 ، وسيكون سبب عدم استقرار كبير على مستوى الحكومة.

عام 1926 ، سنة حاسمة مع إرساء الدستور اللبناني وإدارات عامة أولى.

26 مايو 1926: انتخاب شارل دباس رئيسا للجمهورية.

29 ايار 1926: اوغست باشا حبيب يشكل اول حكومة لبنانية. أناوستتكون من 7 أعضاء ، وبالتالي 2 ماروني ، 1 سني ، 1 شيعي ، 1 درزي ، 1 روم أرثوذكسي ، 1 روم كاثوليك. وفي 29 أيار / مايو أيضاً ، سيتم تشكيل مجلس الشيوخ اللبناني برئاسة محمد الجسر.

تشرين الأول 1926: اعتماد النشيد الوطني اللبناني.

1927-1933: بداية عدم الاستقرار

خلف هنري بونسو هنري دي جوفينيل في 26 أغسطس 1926. سوف يتسم وصوله بعدم الاستقرار السياسي مع خلافة 6 حكومات من عام 1927 إلى عام 1933. سيكون أصل إلغاء مجلس الشيوخ في عام 1927.

5 مايو 1927: أول حكومة بشارة خوري

5 يناير 1928: حكومة ثانية بشارة خوري

19 أغسطس 1928: تنصيب حكومة حبيب السعد.

23 آذار 1929: أعيد انتخاب شارل دباس ثلاث سنوات إضافية

8 مايو 1929: تعديل الدستور بمد فترة الانتداب الرئاسي إلى 6 سنوات.

10 مايو 1929: الحكومة الثالثة بشارة خوري

12 أكتوبر 1929: أول حكومة برئاسة إميل إده

3 شباط 1930: مرسوم بقانون يقسم التقسيم الاداري الى خمس محافظات (بيروت وجبل لبنان والبقاع وسوس لبنان وشمال لبنان) و 18 قسما فرعيا في قضاء.

25 مارس 1930: أوغست أديب باشا يتولى رئاسة الوزراء

هنري بونسو يعلق العمل بالدستور اللبناني ، فيما قد يصل المسلم محمد الجسر ، بدعم من نواب مسيحيين ، إلى رئاسة الجمهورية. منح تشارلز دباس كامل الصلاحيات.

سيعاد الدستور اللبناني جزئياً أولاً في 2 كانون الثاني (يناير) 1934 ثم بالكامل في 24 كانون الثاني (يناير) 1937 ، على أن يعلق مرة أخرى في 21 أيلول 1939 بسبب الحرب العالمية الثانية. في غضون ذلك ، ستجرى الانتخابات العامة في 20 كانون الثاني (يناير) 1934 وسيتم انتخاب إميل إيدي رئيساً للجمهورية اللبنانية في 20 كانون الثاني (يناير) 1936.

في 13 تشرين الثاني ، سيتم التوقيع على المعاهدة الفرنسية اللبنانية التي تنص على نيل الاستقلال في غضون 3 سنوات. هذا الأخير ستندد به شخصيات سنية اجتمعت في ما يسمى بمؤتمر الساحل مطالبين بربط لبنان بسوريا. ونص نص المعاهدة على التنسيق بين البلدين في مجال السياسة الخارجية والدفاع أثناء إقامة العلاقات الدبلوماسية. تتعهد فرنسا بحماية لبنان وأرض الأرز لقبول وجود القوات الفرنسية دون تحديد مدته أو عددها ولمدة 25 سنة مقبلة.

اندلعت الاضطرابات الطائفية في بيروت وطرابلس ، مما أدى إلى ولادة أجنة الميليشيات اللبنانية من الحرب الأهلية عام 1975. في النهاية لن يتم المصادقة عليها لا من الجانب اللبناني ولا على الجانب الفرنسي.

ستحل هذه الحركات من قبل حكومة خير الدين الأحدب ، رئيس الوزراء المسلم في لبنان ، بقرار مؤرخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1937 من قبل وزير الداخلية ، حبيب أبي شهلا.

يصدر الجنيه اللبناني في 29 أيار 1937.

لبنان في اضطرابات الحرب العالمية الثانية يسير نحو الاستقلال

بعد غزو ألمانيا النازية لبولندا في 1 سبتمبر 1939 ، أعلن غابرييل بو ، الحاكم الفرنسي ، تعليق العمل بالدستور في 21 سبتمبر 1939 ، بينما كان لبنان يترأسه إميل إيدي. وسيبقى هذا الأخير على رأس الدولة وسيرافقه وزير الخارجية عبد الله بيهم لمساعدته.

بينما وقع المارشال بيتان على الهدنة في 22 يونيو 1940 ، أعلن الجنرال ميتلهاوزر ، وإن كان مؤيدًا لاستمرار القتال ضد نظام هتلر ، نهاية الأعمال العدائية في بلاد الشام في 28 يونيو. هنري فرديناند دينتس ، المعين من قبل نظام فيشي ، خلفا لغابرييل بوا.

بعد اختبار الحرب العالمية الأولى ، يخشى السكان اللبنانيون من حدوث مجاعة جديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الخام الرئيسية ويتناقص مخزون المواد الغذائية. ثم أثرت الاضطرابات على بيروت والمدن الرئيسية في البلاد.

بعد ذلك سيدفع فرديناند دينتز إميل إيدي إلى الاستقالة واستبداله بألفريد نقاش

9 أبريل 1941: أصبح ألفريد نقاش رئيسًا للدولة خلفًا لرئيس الجمهورية إميل إيدي الذي استقال في 4 أبريل.

8 يونيو 1941: القوات الفرنسية الحرة المدعومة من القوات البريطانية تسيطر على لبنان ردًا على استخدام ألمانيا للبنية التحتية العسكرية في سوريا ولبنان ضد البريطانيين المتمركزين في العراق. ألغى الجنرال كاترو الانتداب وأعلن استقلال لبنان قبل تعيينه مندوبًا عامًا لفرنسا الحرة في ليفات في 26 يونيو.

12 يوليو 1941: وافق الجنرال فرديناند دينتس على وقف إطلاق النار وسيوقع بعد يومين من الهدنة.

26 نوفمبر 1941: أعلن ألفريد نقاش ، رئيس الدولة السابق ، رئيسًا للجمهورية.

1941

القتال بين قوات فرنسا الحرة بدعم من القوات الإنجليزية ضد الرجال الذين ظلوا موالين لنظام فيشي ، كما قدمته دعاية فيشي.

في 25 كانون الأول ، دعا البطريرك عريضة ، أمام وفود كل الطوائف اللبنانية ، إلى استقلال لبنان التام. يرفض الجنرال كاترو ، معتبرا أن هذا الاستقلال سابق لأوانه طالما استمرت الحرب العالمية الثانية. في أغسطس 1942 ، سافر الجنرال ديغول إلى لبنان وندد بالتدخل الأجنبي واعتبر أنه من المستحيل إجراء انتخابات تشريعية طالما استمر الصراع.

في 24 كانون الثاني (يناير) 1943 ، أعاد الجنرال كاترو العمل بالدستور اللبناني ، وعيّن أيوب تابت رئيسًا جديدًا للجمهورية ، وقرر تنظيم انتخابات تشريعية في الأشهر الثلاثة المقبلة. ثم سيحل محله جان هيللو. هذا الأخير سيقيل أيوب تابت ليحل محله بترو طراد.

بشارة خوري ، أول رئيس للبنان

وبعد ذلك يتم انتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب بدوره بشارة خوري رئيسًا للجمهورية اللبنانية في 21 أيلول 1943. وسيُلغي هذا المجلس نفسه مواد الدساتير المتعلقة بالانتداب الفرنسي في 8 تشرين الثاني (نوفمبر). ورد الوالي الحلو باعتقال قادة لبنانيين بينهم رئيس الجمهورية بشارة خوري ورئيس الوزراء رياض الصلح وأعضاء في الحكومة. سيتم نقلهم إلى قلعة راشيا.

وفي 11 تشرين الثاني / نوفمبر أيضا ، 7 نواب (مارون كنعان ، نائب عن جنوب لبنان ؛ هنري فرعون ، نائب البقاع ؛ سعدي مونيا ، نائب عن لبنان الشمالي ؛ محمد الفضل ، نائب عن جنوب لبنان ؛ صائب سلام ، نائب عن بيروت ؛ رشيد بيضون. نائب عن جنوب لبنان ؛ صبري حماده رئيس الغرفة وخليل تقي الدين أمين عام مجلس النواب) يدخلان مجلس النواب رغم حصار “قوى النظام” وتبني العلم اللبناني.

لن يتم الإفراج عن رئيس الجمهورية وحكومته حتى 22 نوفمبر بعد إنذار بريطاني لصالحهم. في هذا التاريخ سيحتفل من الآن فصاعداً باستقلال لبنان.

بعد هذه الأزمة ، سيعيد الجنرال بينيت ، الذي حل محل جان هيليو ، المتبرأ منه معظم صلاحياته للحكومة اللبنانية. في 20 ديسمبر 1943 ، سيتم تسليم الإدارات والخدمات ذات الاهتمام المشترك. رئيس الجمهورية بشارة خوري ، المتلهف للاحتفال بنهاية الانتداب الفرنسي ، سيؤسس وزارتي الخارجية والدفاع ، وسينضم بلاد الأرز إلى جامعة الدول العربية في أكتوبر 1944 كعضو مؤسس.

مسيرة المرأة خلال استقلال لبنان 12 تشرين الثاني 1943

في 1 آب 1945 ، سيُنشأ الجيش اللبناني تحت قيادة العماد فؤاد شهاب ، والذي يأخذ تقاليد قوات الشام.

تقرر المعاهدة الفرنسية البريطانية الموقعة في 13 ديسمبر 1945 انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من لبنان. غادرت آخر القوات بيروت في 7 أبريل 1946. وهكذا انتهى ، بعدة أحداث دراماتيكية ، بدأ الانتداب والوجود الفرنسي في لبنان واستقلال لبنان.

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