قال الجيش اللبناني إنه اعترض زورقا على بعد 10 أميال بحرية قبالة مدينة طرابلس. كان على متن الطائرة 60 شخصًا ، من بينهم 59 سوريًا كانوا يحاولون الوصول إلى قبرص.

وللتذكير ، تأتي هذه المحاولة في اليوم التالي لمحاولة أخرى. حاول 51 شخصًا عبور شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة أفروديت .

وللتذكير ، يوجد حاليًا أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان. وقد تفاقم وضعهم مع الأزمة الاقتصادية التي أثرت بشدة على أرض الأرز. إلى جانب حقيقة أن 75٪ من اللبنانيين يعيشون حاليًا تحت خط الفقر ، يعتقد أيضًا أن 90٪ من اللاجئين موجودون هناك.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها مثل هذه المحاولة ، فهذه المعلومات تأتي حيث يحاول العديد من الأفراد ركوب قوارب حقيقية من لبنان إلى جزيرة قبرص ، والتي تعتبر بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ، بسبب الأزمة الاقتصادية. التي يمر بها لبنان حاليا.

في وقت مبكر من العام الماضي ، أشارت السلطات القبرصية إلى أنها قلقة بشأن زيادة عدد محاولات العبور غير القانوني من لبنان إلى الجزيرة.

وللتذكير ، فإن لبنان هو موطن لأكثر من مليون لاجئ سوري و 500000 لاجئ فلسطيني ، مما جعل السكان عرضة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلد الأرز حاليًا ، بينما يجد أكثر من 65٪ من السكان أنفسهم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. يشير تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن خط الفقر يقل عن 6 دولارات في اليوم ، وهو رقم يزيد بنسبة 12.7٪ لعام 2020 وحده.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English