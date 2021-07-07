في ختام لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري بعبدا ، شارك البطريرك الماروني بنتائج صلاة يوم 1 تموز بدعوة من البابا فرنسيس. إنه سؤال ، يلاحظ الأسقف الماروني ، حول وضع خريطة الطريق البابوية على الفور.

الآن ليس وقت المرح حسب البطريرك بشارة بطرس الراعي.

قداسة البابا يحمل القضية اللبنانية إلى أعماق قلبه ويطرحها على المجتمع الدولي ، لكن يجب أن نرتب بيتنا. لا يجوز للبابا أن يناشد العالم قضيتنا إذا لم نفكر فيها. البطريرك بشارة بطرس الراعي ، 7 تموز من قصر بعبدا.

كما رأى البطريرك أن “الجميع يخالف الدستور ولا أحد يهتم بلبنان بقدر اهتمام رئيس الجمهورية” قبل أن يدعو رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى الإسراع بتشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. ويتوافق مع الدستور.

لبنان ، يعتقد أن رجل الكنيسة ضحية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة ، وهو تأخير قد يكون بسبب مؤامرة ، كما يعتقد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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