وتدور أنباء عن انفجار مرفأ بيروت قبل يوم واحد من إحياء الذكرى الأولى للانفجار الذي خلف أكثر من 200 قتيل و 6500 جريح.

وبذلك تقدمت نقابة المحامين في بيروت بشكوى ضد شركة Savaro Ltd يوم الاثنين في لندن. إنهم يهدفون ، من خلال هذه الشكوى ، إلى الحصول على تعويض من هذه الشركة لعدم اتخاذ تدابير كافية لتأمين 2750 طنًا من نترات الأمونيوم.

للتذكير ، يُزعم أن الشركة البريطانية اشترت شحنة نترات الأمونيوم من شركة جورجية في عام 2013 قبل إعادة بيعها إلى شركة موزمبيقية ، فابريكا دي إكسبلوسيفوس موزمبيق (FEM). ومع ذلك ، قد تبدو سافارو على أنها شركة ظل تعمل نيابة عن مالكها الذي لم يتم تحديد هويته رسميًا بعد ، ولكن وفقًا لمصادر إعلامية ، يمكن أن يكون مقربًا من النظام السوري. وبحسب مصدر إعلامي ، يمكن أن يكون جورج حسواني ، ويمكن أن يكون مرتبطا بشقيقين هما عماد ومدلل خوري.

في السابق ، بناءً على طلب من نقابة المحامين في بيروت ، كانت لندن قد رفضت بالفعل تصفية هذه الشركة حتى 11 كانون الثاني (يناير) 2022. بالنسبة إلى سافارو ، كان الأمر يتعلق بتجنب الاضطرار إلى مواجهة العواقب التي قد تنشأ في حالة الاعتراف بمسؤوليته.

على صعيد التحقيق ، طالب القاضي طارق بيطار مجددًا برفع الحصانة عن عباس إبراهيم

طلب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق مرة أخرى رفع الحصانة عن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد إعلان النائب العام القاضي غسان عويدات أنه لا يمكنه التورط في القضية وطلب من القاضي غسان. خوري للتدخل.

تتهم هيومن رايتس ووتش القادة اللبنانيين بالإهمال الجنائي

بعد منظمة العفو الدولية بالأمس ، حان دور هيومن رايتس ووتش لاتهام القادة اللبنانيين بالإهمال الجنائي

حددت المنظمة غير الحكومية كبار المسؤولين في الحكومة والجمارك والجيش والأمن الذين كانوا على علم بـ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم ومخاطرها ، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة. ويشددون على أن الأخير كان بإمكانه حتى أن يأخذ في الحسبان مأساة محتملة مثل المأساة التي تكشفت.

أقارب تيار المستقبل يهاجمون القاضي المسؤول عن التحقيق

بالإضافة إلى ذلك ، اتهم رئيس الصحافة ، عوني الكعكي ، صاحب جريدة الشرق والمقرب من تيار المستقبل ، قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت ، بالتصرف. على المستوى السياسي. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تورط فيه عدد من أقارب رئيس الوزراء السابق ، بمن فيهم القائم بأعمال مدير ميناء بيروت السابق حسن قريطم ، وكذلك وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، وهو أيضًا عضو في تيار المستقبل.

وعليه ، يرى عوني الكعكي أن “الإهمال لا يمكن أن يكون جريمة لأن الإهمال ليس مقصودًا” ، ربما ردًا على تساؤل محتمل عن أدوار رؤساء الوزراء السابقين وأقاربهم في الملف ومن بينهم سعد الحريري ، حاكم الدولة. تيار المستقبل نفسه.

وتأتي هذه المعلومات فيما طالب القاضي بيطار برفع الحصانة عن عدد من أقارب سعد الحريري مثل نهاد المشنوق ورئيس الغرفة نبيه بري ومنهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ويعمل غازي زعيتر إضافة إلى مسؤولين أمنيين. مثل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

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