تحطمت طائرة من طراز سيسنا في غابة بلدة غوسطا على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة اللبنانية. وقال مصدر إعلامي إن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم في هذا الحادث.

2 تم التعرف على الضحايا بالفعل. سيكون جورج شاركيجيان وجويل موسى.

كانت الطائرة مملوكة لشركة سيدار فالكونز للطيران ، تنظيم رحلات جوية خاصة فوق لبنان.

أقلعت الطائرة المسجلة باسم سيسنا 172 (OD-AAB) من مطار بيروت الدولي. في الوقت الحالي ، أسباب هذا الحادث غير معروفة وتم فتح تحقيق.

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