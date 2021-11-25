المكان الأسطوري في بيروت ، ساحة الشهداء أو ساحة الشرائع بها مجموعة من التماثيل التي أصبحت رمزًا لشهداء لبنان.

بتكليف في عام 1955 ، سيتم وضع الحجر الأول من النصب التذكاري الجديد في ذلك العام من قبل رئيس الجمهورية آنذاك ، كميل شمعون ، في وسط الساحة ليحل محل الهيكل السابق الذي تضرر والذي هو اليوم. hui in the حدائق متحف سرسق. أخيرًا ، سيأتي تصميم العمل إلى النحات الإيطالي مارينو مازاكوراتي وسيتم تكليفه في عام 1957 وافتتح في عام 1960 تحت ولاية فؤاد شهاد. كما أنه مؤلف تمثال رياض الصلح الموضوع في مكان يحمل نفس الاسم.

سيضم التمثال مجموعة من 3 رجال عند قدم سيدة تمثل الحرية تحمل الراية وتدل على الطريق. تم تأكيد البعد الرمزي لتمثال Place des Canons خلال الحرب الأهلية عندما استهدف القناصة التماثيل المختلفة. حتى أن أحد الرجال الثلاثة سيفقد ذراعه.

أنظر أيضا

لذلك ، لم يكن من المفترض فقط أن يمثل الشهداء الذين أعدمهم العثمانيون في عامي 1915 و 1916 ، ولكن العديد من شهداء هذا الصراع الأخير سوف يتعرفون على أنفسهم فيه.

بدا الارتباط بين الماضي والحاضر واضحًا .

دار نقاش واسع في نهاية الحرب. هل يجب استبدال هذا النصب التذكاري أو ترميمه أو ترميمه مع ترك هذه الجروح التي سببها الصراع بين الأشقاء من عام 1975 إلى عام 1990. في النهاية ، سيتم اختيار هذا الخيار الثالث ، مهما كان واضحًا. وسيعهد بعد ذلك بالنحات اللبناني عصام خيرالله الذي سيقوم بإصلاحه في USEK ليحل محله في Place des Martyrs عام 2004. سيصبح مجددًا رمز بيروت والأحداث المختلفة التي عمّت العاصمة ولبنان منذ ذلك الحين.

شهداء قبل شهداء

مصدر الصورة: فرانسوا الباشا ، جميع الحقوق محفوظة. قم بزيارة مدونتي http://larabio.com

بقايا ساحة الشهداء في بيروت ، أقيمت عام 1930 لإحياء ذكرى إعدام السلطات العثمانية لقوميين لبنانيين في نفس المكان خلال الحرب العالمية الأولى ، وهذا التمثال يسبق التمثال الحالي للشهداء. إنها تمثل والدتين ، مسيحية ومسلمة ، متحدتين في ألم وفاة ابنهما ، ممثلة بجرة رمزية. تعرضت للتخريب في 9 سبتمبر 1948 على يد الصحفي سليم سليم في ساحة العرب ، الذي اعتبرها “بشعة” ، وتشوهت وجه المرأتين. عمل النحات يوسف حويك حاليا في حدائق متحف سرسق.

اقرأ أيضا