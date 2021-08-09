هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لبنان وحكومته مباشرة ، المسؤولة عن الهجمات الصاروخية ، في أعقاب تصاعد التوتر في جنوب لبنان. وللتذكير ، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مستعمرة كيريات شمونة الإسرائيلية التي لم يطالب بها أحد حتى الآن ، وهي الأولى منذ نزاع تموز / يوليو 2006.

وللتذكير ، ردت جماعة حزب الله الشيعية يوم الجمعة ، وقادت هجوما بعشرات الصواريخ التي أطلقت باتجاه مزارع شبعا ، وهي منطقة يطالب بها لبنان وتحتلها الدولة العبرية حاليا.

يجب على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل مسؤولية ما يجري على أراضيها نفتالي بينيت 8 أغسطس 2021

يقول نفتالي بينيت إنه لا يُحدث أي فرق سواء كانت مجموعات فلسطينية صغيرة ، ربما وراء عملية الثلاثاء الماضي ، أو حزب الله ، الذي يحمل السلطات اللبنانية المسؤولية.

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