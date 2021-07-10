اتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مقابلة بثها الموقع الإلكتروني لقانون الإجراءات الجزائية ، تيار دوت أورغ ، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بـ “إسقاط البلاد” وذلك بتدمير مكاسب رئاسة الجمهورية. ولاية العماد ميشال عون. ويعتقد أنه أزال كل العقبات أمام تشكيل الحكومة. إلا أن سعد الحريري يجب أن يتغلب على “العقبات الخارجية” ، في إشارة إلى التدخل السعودي في إطار تشكيل الحكومة المقبلة والتهجير المشترك لسفيري فرنسا والولايات المتحدة في لبنان ، على التوالي ، آن غريلو ودوروثي شيا لبحث هذه المسألة مع المسؤولين السعوديين.
كما قدّر أن مقاطعة تيار المستقبل خلال المشاورات النيابية الملزمة لن تشلّ أرض الأرز ، مذكّراً بأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد تم تعيينه دون أن يحصل على تصويت الطائفة المسيحية.
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