دعا قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى اعتقال وزير المالية السابق علي حسن خليل الذراع اليمنى لرئيس الغرفة نبيه بري.

De son côté Nabih Berri a accusé le juge d’être un consiprateur responsable de “toutes ces complications judiciaires et de ce qui en a résulté, en raison de sa mauvaise gestion du dossier” en ayant executé des ordres visant à saper le déroulement des investigations الجاري.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن كان القاضي قد قرر بالفعل في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني نشر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق ، وهو أيضًا نائب ، الذي رفض المثول أمامه أمام جلسة البرلمان. وكان التحقيق قد تم تجميده منذ ذلك الحين بسبب ما لا يقل عن 15 استئنافًا قدمها ، بالإضافة إلى علي حسن خليل ، ووزراء الأشغال العامة السابقون غازي زعيتر ، والداخلية نهاد المشنوق ، والنقل يوسف فنيانوس ، ورئيس الوزراء الأسبق. حسان دياب . واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد أن رفضت محكمة النقض هذه الطعون.

وللتذكير ، توقفت اجتماعات مجلس الوزراء منذ ذلك الحين ، وطالبت حركة أمل التابعة لرئيس الغرفة ، بدعم من حزب الله وحركة المردة ، بإقالة القاضي ، وإلا هددت بالاستقالة.

لكن في الوقت الحالي رفض مدير عام قوى الأمن الداخلي الفريق عماد عثمان طلبًا سابقًا بالقبض على علي حسن خليل معتقدًا أنه يتمتع بحصانة نيابية بسبب منصبه. لن يتم ممارسة هذا في سياق هذه القضية ، ومع ذلك ، يعتقد الخبراء القانونيون الذين لاحظوا أيضًا أن القادة السياسيين هم الذين يحددون التعيينات القضائية ، بما في ذلك أمام المحاكم العليا ، مما يتسبب في تضارب في المصالح وانتهاك. استقلال القضاء .

انفجار مرفأ بيروت

وللتذكير ، يُعتقد أن أكثر من 200 شخص قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 6500 شخص في الانفجار الذي دمر ميناء بيروت وجزءًا كبيرًا من العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس. كما سيصبح 300000 شخص بلا مأوى نتيجة لهذا الانفجار.



إن أثر انفجار عرضي ، في 4 آب / أغسطس 2020 ، بلغ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ بيروت ، تم ضبطه عام 2014 على متن سفينة قمامة ، تحمل علم مولدوفا ، يفضلها اللبنانيون حاليًا. سلطات. هذا الانفجار يعادل 600 طن من مادة تي إن تي أو زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر.

وكان من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث حفرة بطول 110 أمتار وعمق 43 مترا ، حسبما أوضح مصدر أمني ، الأحد 9 أغسطس ، نقلا عن تصريحات خبراء فرنسيين حاضرين في المكان.

كشف النائب العام القاضي غسان عويدات في أعمدة صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر يوم 7 سبتمبر أنه بالإضافة إلى 2750 طنًا من نترات الأمونيوم والكيروسين وزيت الغاز و 25 طنًا من الألعاب النارية وأجهزة التفجير لاستخدامها في المناجم ، موجودة أيضًا في نفس المستودع.

وبالتالي ، فإن وجود هذه المنتجات يمكن أن يحافظ على النار ويسمح لها بالوصول إلى درجات الحرارة مما يسمح بانفجار نترات الأمونيوم ، كما يؤكد بعض الخبراء.

ويقدر الضرر بين عشرة مليارات و 15 مليار دولار.

مرفأ بيروت فضاء منتشر فيه الفساد

إن رفض السلطات اللبنانية إجراء تحقيق دولي سيكون مرتبطاً بالخوف من رؤية مدى الفساد الذي يؤثر على البوابة الرئيسية للبنان والتي يمكن أن تشارك فيها جميع الأطراف السياسية اللبنانية تقريباً ، بما في ذلك بعضها. تدعو إلى هذا التحقيق ، بحسب مصادر إعلامية معينة ، تحت غطاء إدارة مؤقتة لمرفأ بيروت ، تمت التعيينات على أسس طائفية رسمية.

يكاد يكون محل تساؤل بسبب قربه من المدير السابق لميناء بيروت حسن قريطم منذ أكثر من 20 عامًا ، سعد الحريري اليوم ينفي أي صلة مباشرة بالأخير.

في الموقع ، يلاحظ المشغلون أن عبور البضائع غالبًا ما يؤدي إلى الابتزاز. وبالتالي ، من أجل التمكن من إخراج البضائع من مرفأ بيروت ، يجب دفع رشاوى كبيرة بشكل متكرر.

يلاحظ آخرون أن بعض الشحنات لم يتم فحصها. كما أن فواتير البضائع أقل من اللازم حتى لا تدفع ضرائب بسبب أزمة مالية.

التحقيق مع المسؤولين عن الانفجار

في الوقت الحالي ، هناك 33 شخصًا متهمون حاليًا. ومن بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر المتهمين من قبل قاضي التحقيق فادي صوان المسؤول عن التحقيق.

في المجموع ، تم اعتقال عدد من المسؤولين الأمنيين ومرفأ بيروت.

وتشير بعض المصادر إلى أن الأحزاب السياسية اللبنانية المختلفة تقاسمت عائدات مرفأ بيروت ، مما يجعل من الصعب في الوقت الحالي معرفة مسؤوليات كل منها في هذا الانفجار.

كما تود العديد من الأحزاب السياسية ، من الأغلبية وكذلك من المعارضة ، إنهاء التحقيق بسرعة لأنها متورطة في عمليات تهريب مختلفة تتم من أو إلى ميناء بيروت. وبالتالي يودون تجنب اكتشاف درجة تورط كل منهم والانتهاكات الأمنية اللازمة لاستمرار تهريبه.

كما حذر مسؤولون أمنيون السلطات السياسية عدة مرات في السنوات الأخيرة من عدم اتخاذ السلطات القضائية قرارًا بتنفيذ إجراءات نقل البضائع اللازمة.

كما أشارت بعض المصادر المطلعة على الأمر إلى مسؤولية إدارات عدة في مرفأ بيروت ، لا سيما أن كبار المسؤولين على علم بالخطر الذي يشكله التخزين غير الكافي لـ 2750 طنًا من نترات الأمونيوم منذ عام 2014.

إذا كان تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) غير قادر على استنتاج مصدر الانفجار واستحضر ما يبدو عرضيًا على أساس المعلومات التي قدمتها السلطات اللبنانية ، فإن لبنان لا يزال ينتظر نتائج التحقيقات الموازية التي أجرتها فرنسا وبريطانيا العظمى.

في 10 ديسمبر / كانون الأول ، وجه القاضي فادي صوان لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري النقل السابقين غازي زيتر ، وكلاهما من أعضاء الكتلة البرلمانية لحركة أمل ويوسف فينيانوس.

ورفض الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زويتر ، المقربان أيضا من رئيس الغرفة نبيه بري ، التوجه إلى القاضي ، معتقدين أنهما يتمتعان بحصانة برلمانية. ومع ذلك ، كانت هذه الحصانة محل جدل ، حيث حكم نقابة المحامين في بيروت بعدم إمكانية تطبيقها في سياق هذه القضية.

هذا الأخير ثم الحصول على إقالة القاضي في فبراير 2021– محكمة النقض أمام وزيرين سابقين ، وزير المالية الأسبق علي حسن خليل ، ووزير النقل الأسبق غازي الزعيتر ، بعد أن قضت بأن القاضي قد برر قراره فيما يقع منزله في قضاء الأشرفية أيضًا. تضررت من الانفجار. لذلك كان من أصحاب المصلحة في هذه القضية.

ثم تم تعيين القاضي طارق بيطار في 19 فبراير . تم اقتراح اسمها بالفعل في أغسطس الماضي كجزء من نفس الإجراء. إلا أنه في ذلك الوقت ، رفض أن يصبح قاضي التحقيق في قضية مأساة 4 أغسطس / آب ، بحجة عبء العمل الثقيل.

في أوائل شهر يونيو ، أشار القاضي الجديد إلى أنه تم فحص 3 فرضيات بعد ذلك كشف خبراء فرنسيون عن محتوى تقرير أولي ، وهو خطأ بشري بعد عمل لحام أدى إلى نشوب حريق أو حريق متعمد أو انفجار عقب إطلاق صاروخ.

وبحسب القاضي ، سيتم استبعاد إحدى هذه الفرضيات بأكثر من 80٪ بعد استلام تقرير الخبراء الفرنسيين الذي وصل أخيرًا إلى لبنان.

لا تزال هناك فرضيتان تخضعان حاليًا لدراسات متعمقة. تشير بعض المصادر إلى أن هذه ستكون فرضيات حريق متعمد أو حريق عرضي.

بداية يوليو، القاضي طارق بيطار يطالب برفع الحصانة النيابية عن عدد من المسؤولين بمن فيهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر 2 مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزراء الداخلية السابقين نهاد المشنوق ، وجميعهم مشتبه في أنهم علموا بالأمر. وجود مواد خطرة. كما طلب الإذن باستجواب عدد من المسؤولين السابقين والمسؤولين الحاليين في الأجهزة الأمنية ، بمن فيهم مدير الأمن العام العماد عباس إبراهيم أو القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي.

هذا الجمعة 9 تموز (يوليو) أفادت الأنباء أن المكتب البرلماني ولجنة الإدارة والعدل النيابية أرجأت قرار رفع الحصانة عن النواب المعنيين. ، يطلب المزيد من المعلومات حول هذا.

نفس اليوم، ورفض وزير الداخلية محمد فهمي السماح باستجواب اللواء عباس إبراهيم دفع القاضي طارق البيطار إلى تقديم استئناف أمام محكمة النقض.

في 11 أكتوبر 2021 أصدر القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل بعد أن لم تحدث أمامه. وستؤدي مذكرة التوقيف هذه إلى مظاهرات أمام المحكمة في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، وأحداث الطيونة الشهيرة ، وهي أسوأ الحوادث الطائفية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين المسيحيين والشيعة. وحركة أمل وحزب الله ، المنظمان المشاركان للمظاهرة ، ستتهمان بعد ذلك قناصة القوات اللبنانية بإطلاق النار عليهم.