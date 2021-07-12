على الرغم من وجود العديد من أقاربه بمن فيهم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر الذي طلبته العدالة اللبنانية للاستجواب ، قال رئيس مجلس النواب يوم الاثنين إنه لن يتم منح حصانة للمتورطين في التحقيق في انفجار في مرفأ بيروت.

وللتذكير ، تم تأجيل القرار بشأن طلب القاضي طارق بيطار في الوقت الحالي بعد اجتماع لمكتب البرلمان واللجنة البرلمانية للإدارة والعدل عقد خلال الأسبوع الماضي في قصر عين تينه. وكان الهدف من هذا الاجتماع دراسة رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين وكذلك نهاد المشنوق وزير الداخلية الأسبق والمقرب من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

نؤكد لأهالي الشهداء والجرحى والمتضررين أن جريمة تفجير مرفأ بيروت جريمة وطنية أثرت بعمق في اللبنانيين ولن نقبل بأي حال من الأحوال أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ونعاقبهم. من تسبب في ذلك ، بغض النظر عن موقفهم أقصر طريق إلى الحقيقة هو تطبيق القانون بعيدًا عن التحريض ، ووضع قضية الشهداء وقدسيتها على أي اعتبار سياسي أو انتخابي أو شعبوي. نبيه بري ، 12 تموز 2021

لذلك يشير نبيه بري إلى أن مجلس النواب يتعاون مع القضاء اللبناني “على أعلى مستوى ، تحت سقف القانون والدستور”.

كما قال نبيه بري إن تشكيل الحكومة متوقف الآن متهما المسؤولين عنه بالعرقلة والعبث السياسي والدستوري بخيانة لبنان واللبنانيين.

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