ستؤدي هذه المجاعة إلى وفاة ما بين 100،000 و 300،000 شخص في جبل لبنان ، أو ما بين ثلث السكان إلى نصفهم ، الذين يقدر عددهم بنحو 500،000 نسمة. لن تُستثنى عائلة لبنانية ولا يزال شيوخنا يستحضروننا منذ عقود قليلة ، في هذه الفترة التي أصبح فيها الكثيرون أيتامًا. لا بد من واجب إحياء الذكرى ، وهو أمر لم تضعه السلطات اللبنانية في الاعتبار إلا مؤخرًا ، مع افتتاح نصب تذكاري – عمل يزن حلواني – تخليداً لذكرى هؤلاء الضحايا الذي لن يقام حتى عام 2016.

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وُصفت الإمبراطورية العثمانية بكونها “رجل أوروبا المريض” جيوستراتيجيًا بسبب ضعفها الاقتصادي والعسكري ، وانضمت في وقت مبكر جدًا إلى محور الإمبراطوريات النمساوية المجرية والألمانية ، والتي يطلق عليها بشكل أكثر شيوعًا Triplice ، خلال الحرب العالمية الأولى ، من خلال التوقيع تحالف سري في 2 أغسطس 1914 ، بعد أيام قليلة من بدء هذا الصراع ، في 28 يوليو 1914. في 3 نوفمبر ، أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة الحرب على الإمبراطورية العثمانية.



مصلحة الدولة العثمانية في تكوين التحالف كان يكمن في محاولة للانتقام خاصة فيما يتعلق بالإمبراطورية الروسية ، من جانبها عضو في الوفاق الثلاثي مع فرنسا والمملكة المتحدة. لقد ضمت روسيا بالفعل عددًا من الأراضي العثمانية في القوقاز خلال نزاع 1877 إلى 1878. هو بالنسبة لقوات المحور ، كان الهدف إضعاف القوات الروسية من أجل لتكون قادرًا على التركيز على الجبهة الغربية وخاصة تجاه فرنسا.

مقدمة المتصرفية

كان لبنان حتى ذلك الحين يعيش تحت نظام المتصرفية ، مع حاكم عثماني لكنه ينتمي إلى المجتمع المسيحي ، وآخرهم Ohannès Kouyoumdjian قال Ohannes باشا (1856-1933) ، ارمن كاثوليك. كان هذا النظام الغذائي معين مثل العاصمة بيت الدين وبعبدا.

تم وضع هذا النظام المستقل في نهاية الصراع بين الطوائف بين الدروز والموارنة في عام 1861 والذي كان قد انتهى بالفعل بالتدخل العسكري الفرنسي و الضغط السياسي من بريطانيا العظمى وروسيا وبروسيا على الجليل البابا لوقف المجازر.

خلال هذا النظام السياسي ، كان سيشهد جبل لبنان طفرة اقتصادية كبيرة مع تأسيسه مركزا حقيقيا للتجارة العالمية التي يوفرها ميناء بيروت. كان اقتصادها أيضًا زراعيًا بشكل أساسي مع التبغ ، الزيتون وإنتاج المنتجات المشتقة مثل الصابون وتربية ديدان القز التي ستسمح بإنشاء صناعة نسيج صغيرة.

في مواجهة هذا الازدهار الاقتصادي ، سيحدث تطور اجتماعي مهم. مكان مع ظهور برجوازية صغيرة في المدن – الذي سيكون مطالب أكثر بالحقوق في حكم ذاتي سياسي معين للمنطقة – وفلاحون صغيرون ومتوسطون. لبنان هو أيضا أكثر انفتاحا في العالم من خلال مرافق الموانئ ، تم النظر في العديد من الموضوعات الإمبراطورية العثمانية ولكن منشؤها من جبل لبنان سوف يهاجرون إلى البرازيل أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم تشبعهم بثقافة ديمقراطية.

إرادة الدولة العثمانية: تجنب تمرد الأقليات الموجودة على أراضيها

أثناء صراع الحرب العالمية الأولى ، أرادت السلطات العثمانية بعد ذلك اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتجنب أي تمرد على أراضيها بدعم من إنجلترا كما كان الحال عام 1840 وفرنسا عام 1860. يتعلق هذا بشكل خاص بالأراضي التي أقامت فيها أقليات دينية وعرقية مهمة اتهمها البابا السامي بالتعاون مع أعدائه. كانت هذه على وجه الخصوص الأراضي العربية لإمبراطوريته – وبحق كما يمكننا أن نرى متابعة عمل لورانس العرب مع شريف مكة ، الأمير فيصل – ولكن أيضًا الأراضي الأرمنية والآشورية. أو تلك التي يوجد فيها مسيحي مهم المجتمع ، ولا سيما في لبنان.

جمال باشا المعروف بالجزار أو جمال المتعطش للدماء. يعتبر مسؤولاً عن الإبادة الجماعية للأرمن ومجاعة لبنان الكبرى

وهكذا ، في عام 1914 ، عين السلطان محمد الخامس جمال باشا على رأس الشؤون المدنية والعسكرية في الشرق الأوسط ، والذي كان سيحمل لقب باوتشر أو يسمى جمال باشا المتعطش للدماء. هذا الأخير سيوقف نظام المتصرفية في عام 1915.

مسلسل الكوارث في أصل المجاعة

من ديسمبر 1914 ، القوات فرض الحلفاء حصارًا بحريًا على سواحل بلاد الشام بهدف لمنع توريد المواد الغذائية من مصر ، فإن سلة الخبز الدولة العثمانية.

عام 1915 م قامت السلطات العثمانية يقررون طلب الاحتياطيات الغذائية وكذلك المحاصيل لإطعام قواتهم هناك. إلى الحصار البحري لقوات انضمت قوات الوفاق إلى إيطاليا ، بالإضافة إلى الحصار البري الذي فرضته جمال باشا والقوات الألمانية المتواجدة هناك.

على المستوى المحلي ، الوضع سوف تتفاقم بسبب غزو الجراد الذي سيهلك النحافة بين أبريل ويونيو 1915. بحسب روايات ذلك الوقت ، ما سيحدث كان لبنان “غارقًا في ظلام سحابة الأجنحة هذه” تعرض السكان للخطر.

من عام 1916 ، مصيبة ليست كافية لا ، قررت الإمبراطورية العثمانية استبدال الليرة التركية بالذهب بهذه القضية من الورق. وبالتالي ، ستشهد المنطقة زيادة سريعة في الأسعار. وفقًا لسجلات ذلك الوقت ، ستكون أسعار المواد الغذائية مضروبة في 27 ، وهو ما يتجاوز بكثير القدرات المالية للكثيرين اشخاص.

أيضا في عام 1916 منذ ذلك الحين في الخارج ، يحاول المغتربون اللبنانيون التعبئة للمطالبة بالعمل على وجه الخصوص من الولايات المتحدة التي كانت لا تزال محايدة في ذلك الوقت. في خطاب لمريم هاسكل سيتهم جبران خليل جبران السلطات التركية بالاسم بامتلاكها المجاعة المخطط لها.

“لقد استسلم 80 ألف شخص بالفعل بحلول النهاية ويموت الآلاف الأيام. تؤثر نفس العملية التي تحدث مع المسيحيين الأرمن مسيحيو جبل لبنان “.

ومع ذلك ، فإن كلا من البريطانيين المسؤولون عن الحصار البحري والذين يخشون تسريبه من الأتراك يرفضون أن تكون المساعدات الغذائية للشعب اللبناني من مصر حيث تم تشكيل لجان الشتات.

لأزمة الغذاء ، ثم هناك أمراض مثل التيفوس والملاريا.

وفقًا لشهادة ذلك الوقت ، تم جمع آلاف الجثث لدفنها في مدن مزيفة. أبلغ آخرون عن أفعال أكل لحوم البشر داخل العائلات. أي وسيلة كانت جيدة للبقاء على قيد الحياة.

في مصائبها ، السكان اللبنانيون سينتصرون إخوان المصيبة بوصول كبير إلى لبنان الجالية الأرمنية التي هلكت عمليا في المناطق العثمانيون.

سينتهي الجوع بانتصار الحلفاء ووصول القوات الفرنسية والبريطانية إلى جبل لبنان. ومع ذلك ، لن يعود الوضع إلى طبيعته حتى بداية عام 1919.

ستؤثر هذه المجاعة على تاريخ لبنان الحديث ، حيث طالب البطريرك الماروني آنذاك الياس الحويك ، أثناء قيام لبنان الكبير ، بتوسيع الدولة الجديدة بدلاً من البقاع وعكار ، التي يمكن أن تكون علية. قمح في حدث مجاعة جديدة.

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