يعد وادي نهر إبراهيم ، الذي كان يُعرف سابقًا بوادي أدونيس ، أحد تلك الأماكن الاستثنائية في لبنان وله تاريخ غني. قيل إن أدونيس ، إله الحب والجمال ، قُتل على يد خنزير أرسله آريس ، إله الحرب بالقرب من نهر. تدفق دم أدونيس إلى مياه النهر واتخذ لونًا ضارب إلى الحمرة.

تم عبور الوادي نفسه خلال العصور القديمة من العديد من المعابد التي ميزت العديد من المراحل خلال مهرجانات أدونيس. يمكننا أن نذكر بشكل خاص معبد متشناق ويانوح وأخيراً معبد عشتار وعشتروت للفينيقيين والزهرة للرومان أو أفروديت لليونانيين والواقعة على منابع النهر ذاتها ، في أفقا ، مكان ولادته المفترض.

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على الجانب الآخر من الوادي ، يوجد أيضًا مركز ديني مخصص لأدونيس ، حيث تحول قبره ومعبد روماني في العصر البيزنطي إلى كنيسة. هذا هو موقع غينة.

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François El Bacha
http://el-bacha.com
Expert économique, François el Bacha est l'un des membres fondateurs de Libnanews.com. Il a notamment travaillé pour des projets multiples, allant du secteur bancaire aux problèmes socio-économiques et plus spécifiquement en terme de diversité au sein des entreprises.

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