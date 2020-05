La vallée de Nahr Brahim, autrefois appelée vallée d’Adonis est un de ces lieux exceptionnels au Liban avec une histoire chargée. Adonis, dieu de l’amour et de la beauté, aurait été tué par un sanglier envoyé par Arès, dieu de la guerre près d’une rivière. Le sang d’Adonis coula dans l’eau de la rivière, et pris une couleur rougeâtre.

La Vallée elle même était parcourue durant l’Antiquité de différents temples qui marquaient autant d’étapes lors des fêtes d’Adonis. On peut notamment citer le temple de Mechnaqa, de Yanouh et enfin celui d’Ishtar, Astarté pour les Phéniciens, Vénus pour les Romains ou Aphrodite pour les Grecs et situé aux sources même du fleuve, à Afqa, lieu supposé de sa naissance.

De l’autre côté de la vallée, se trouve également un centre religieux consacré à Adonis, avec sa tombe et un temple romain transformé du temps des byzantins en église. Il s’agit du site de Ghineh.

