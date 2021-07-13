في 8 آذار (مارس) 1922 ، تم تشكيل المجلس النيابي للبنان الكبير ، الذي منح سلطة تداولية بينما كان لبنان تحت الانتداب الفرنسي في نهاية الحرب العالمية الأولى. وسيقوم هذا الأخير بوضع دستور يؤسس النظام البرلماني. تم تبني الدستور في 22 مايو وأصدره المفوض السامي هنري دي جوفينيل في اليوم التالي. وسيتم تعديله عند استقلال لبنان عام 1943 وبعد اتفاق الطائف الموقع في 23 أكتوبر / تشرين الأول 1989.

جدول المحتويات

الدستور اللبناني

العنوان الأول: الأحكام الأساسية

تمهيد للدستور

الفصل الأول: الدولة والأراضي

المادة 1 المادة 2 المادة 3 المادة 4 المادة 5

الفصل الثاني: اللبنانيون وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6 المادة 7 المادة 8 المادة 9 المادة 10 المادة 11 المادة 12 المادة 13 المادة 14 المادة 15

العنوان الثاني: الصلاحيات

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 16 ، المادة 17 ، المادة 18 ، المادة 19 ، المادة 20 ، المادة 21

الفصل الثاني: السلطة التشريعية

المادة 22 ، المادة 23 ، المادة 24 ، المادة 25

الفصل الثالث: أحكام عامة

المادة 26 المادة 27 المادة 28 المادة 29 المادة 30 المادة 31 المادة 32 المادة 33 المادة 34 المادة 35 المادة 36 المادة 37 المادة 38 المادة 39 المادة 40 المادة 41 المادة 43 المادة 44 المادة 45 المادة 46 المادة 47 المادة 48

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

اولا: رئيس الجمهورية

المادة 49 المادة 50 المادة 51 المادة 52 المادة 53 المادة 54 المادة 55 المادة 56 المادة 57 المادة 58 المادة 59 المادة 60 المادة 61 المادة 62 المادة 63

ثانياً: رئيس مجلس الوزراء.المادة 64

ثالثا: مجلس الوزراء.مادة 65 – مادة 66 – مادة 67 – مادة – 68 – مادة – 69 – مادة 70 – مادة – 71 مادة – 72 مادة

العنوان الثالث

انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 73 ، المادة 74 ، المادة 75

مراجعة الدستور

المادة 76 المادة 77

عمل الجمعية

المادة 78.المادة 79

العنوان الرابع: أحكام متنوعة

المحكمة العليا

مادة 80

المالية

المادة 81 ، المادة 82 ، المادة 83 ، المادة 84 ، المادة 85 ، المادة 86 ، المادة 87 ، المادة 88 ، المادة 89

العنوان الخامس: الأحكام المتعلقة بالسلطة الإلزامية واتحاد الأمم

المادة 90 ، المادة 91 ، المادة 92 ، المادة 93 ، المادة 94

العنوان السادس: الأحكام النهائية والانتقالية

المادة 95 ، المادة 96 ، المادة 97 ، المادة 98 ، المادة 99 ، المادة 100 ، المادة 101 ، المادة 102

العنوان الأول: الأحكام الأساسية

تمهيد للدستور

(أضيفت مقدمة الدستور بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1991).

لبنان وطن حر مستقل ، وطن نهائي لجميع أبنائه ، موحد في أراضيه وشعبه ومؤسساته ، في حدوده المحددة في هذا الدستور والمعترف بها دوليًا. لبنان عربي هويته وانتمائه. عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم باتفاقياتها. كما هي عضو مؤسس وفاعل في الأمم المتحدة ، ملتزمة بمواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في كافة المجالات والمجالات دون استثناء. لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ، تقوم على احترام الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والضمير والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل. الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها من خلال المؤسسات الدستورية. يقوم النظام على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. النظام الاقتصادي ليبرالي ويضمن المبادرة الفردية والملكية الخاصة. إن التنمية المتوازنة للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً أساس أساسي لوحدة الدولة واستقرار النظام. يشكل قمع الطائفية السياسية هدفاً وطنياً أساسياً لتحقيقه من الضروري العمل وفق خطة على مراحل. الأراضي اللبنانية أرض واحدة لكل اللبنانيين. لكل لبناني الحق في الإقامة في أي جزء منها والتمتع بها في ظل سيادة القانون. لا تمييز بين السكان على أساس أي ولاء أو تقسيم أو تقسيم أو ترسيخ. لا توجد شرعية معترف بها لأي سلطة تتعارض مع ميثاق الحياة المشتركة.

الفصل الأول: الدولة والأراضي

البند 1

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943)

لبنان دولة مستقلة وموحدة وذات سيادة. حدودها هي تلك التي تحدها حاليًا:

شمالا: من مصب النهر الكبير ، خط يتبع مجرى هذا النهر حتى نقطة تقاطعه مع رافده ، وادي خالد على ارتفاع جسر القمر.

شرقاً: خط التلال الذي يفصل بين وديان وادي خالد ونهر العاصي (أورونتي) ويمر بقرى ميسرة وحربانة وحيتي إبش وفيسان وصولاً إلى قريتي بريفا وبريفة ومن مطربة. يتبع الخط الحد الشمالي لقضاء بعلبك في اتجاه شمالي شرقي وفي اتجاه جنوبي شرقي ، ثم الحد الشرقي لقضاء بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا.

جنوبا: الحدود الجنوبية الحالية لقضيتي صور ومرجعيون.

وفي الغرب: البحر الأبيض المتوسط.

المادة 2

لا يجوز عزل أي جزء من الأراضي اللبنانية أو التنازل عنها.

المادة 3

لا يمكن تغيير حدود الدوائر الإدارية إلا بموجب القانون.

المادة 4

لبنان الكبير جمهورية. بيروت هي عاصمتها.

المادة 5

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 7/12/1943)

يتكون العلم اللبناني من ثلاثة شرائط أفقية: شريطان أحمران يؤطران شريط أبيض. ارتفاع الشريط الأبيض يساوي ضعف كل من الخطوط الحمراء. يوجد في وسط الشريط الأبيض أرز أخضر يشغل عرضه ثلثه ويلامس بقمته وقاعدته كل من الشرائط الحمراء.

الفصل الثاني: اللبنانيون وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6

الجنسية اللبنانية ، طريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها ، يحددها القانون.

المادة 7

كل اللبنانيين سواء أمام القانون. كما أنهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويخضعون أيضًا للواجبات والواجبات العامة دون أي تمييز.

المادة 8

الحرية الفردية مضمونة ومحمية. لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه إلا وفق أحكام القانون. لا جريمة ولا عقوبة إلا القانون.

المادة 9

المادة 1 (القديمة):

لبنان الكبير دولة وحدوية مستقلة. حدودها هي تلك التي تم الاعتراف بها رسميًا من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية ، الانتدابية ، وعصبة الأمم والتي تحدها حاليًا.

المادة 5 (القديمة):

العلم اللبناني باللون الأزرق والأبيض والأحمر بخطوط عمودية متساوية مع أرز على الجزء الأبيض.

حرية الضمير مطلقة. بتكريم الدولة العلي ، تحترم الدولة جميع الأديان وتضمن وتحمي ممارستها الحرة بشرط عدم المساس بالنظام العام. كما يضمن للسكان في أي طقوسهم احترام أحوالهم الشخصية ومصالحهم الدينية.

ملحوظة: في رأينا أن الترجمة يجب أن تكون على النحو التالي: “(…) تحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتضمن تحت حمايتها حرية ممارسة الشعائر الدينية بشرط (…)”

المادة 10

التعليم مجاني ما دام لا يتعارض مع النظام العام والأخلاق الحميدة ولا يمس كرامة الأديان. لا يجوز التعدي على حق المجتمعات في مدارسها ، مع مراعاة التعليمات العامة للتعليم العام الصادرة عن الدولة.

المادة 11

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943)

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. يحدد القانون الحالات التي سيتم فيها استخدام اللغة الفرنسية.

المادة 12

جميع اللبنانيين مؤهلين على قدم المساواة لجميع الوظائف العامة دون أي سبب آخر لتفضيلهم غير الجدارة والكفاءة ووفقًا للشروط التي يحددها القانون. سيحكم قانون خاص موظفي الخدمة المدنية وفقًا للإدارات التي ينتمون إليها.

المادة 13

حرية التعبير عن أفكاره بالقول أو القلم ، وحرية الصحافة ، وحرية التجمع ، وحرية تكوين الجمعيات ، مكفولة في الحدود التي يضعها القانون.

المادة 14

المنزل مصون. لا يجوز لأحد دخولها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وطبقا للأشكال التي يحددها.

المادة 15

الممتلكات تحت حماية القانون. لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون ومقابل تعويض عادل ومسبق.

العنوان الثاني: الصلاحيات

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة 16

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

المادة 11 (القديمة):

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية في جميع إدارات الدولة. اللغة الفرنسية هي أيضًا لغة رسمية ، ويحدد قانون خاص الحالات التي سيتم استخدامها فيها.

تمارس السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد: مجلس النواب.

مادة 17

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ، ويمارسها وفق أحكام هذا الدستور.

مادة 18

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990) تعود مبادرة القوانين إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء. لا يجوز إصدار أي قانون إذا لم يصوت عليه مجلس النواب.

مادة 19

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

يُنشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والفصل في النزاعات والطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يعود حق رفع دعاوى على المجلس للرقابة على دستورية القوانين إلى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو عشرة أعضاء من مجلس النواب ، وكذلك رؤساء المجتمعات المعترف بها قانونًا فيما يتعلق حصريًا بالأحوال الشخصية وحرية الضمير وممارسة الطوائف الدينية وحرية التعليم الديني. يحدد القانون القواعد المتعلقة بتنظيم المجلس وعمله وتكوينه وإحالته.

المادة 16 (القديمة):

تمارس السلطة التشريعية من قبل مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

المادة 17 (قديمة):

تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية الذي يمارسها بمساعدة الوزراء ، بالشروط التي يحددها هذا الدستور.

المادة 18 (قديمة):

يعود حق مبادرة القوانين إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. يجب تقديم قوانين المالية أولاً إلى مجلس النواب ومناقشتها من قبله. المادة 18 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990

يعود حق مبادرة القوانين إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المادة 19 (القديمة):

من حيث المبدأ ، لإصدار قانون ، يجب أن يكون قد تم تمريره من قبل كلا المجلسين. ومع ذلك ، فإن قوانين المبادرات الحكومية التي يصوت عليها مجلس النواب لا تعرض إلا على مجلس الشيوخ لمناقشتها إذا طلب هذا المجلس ذلك. وينطبق الشيء نفسه على القوانين التي جاءت بمبادرة من مجلس النواب وصوّت عليها هذا المجلس بالاتفاق مع الحكومة. يتم إبلاغ القوانين التي تم إقرارها بموجب هذه الشروط إلى مجلس الشيوخ الذي يجب عليه إبلاغ الحكومة ، في غضون ثمانية أيام ، إذا كانت ترغب في طرحها قيد المناقشة. بعد هذا الوقت ، من المفترض أن مجلس الشيوخ قد وافق على هذه القوانين.

المادة 19 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990.

لإصدار القانون ، يجب أن يكون قد تم تمريره من قبل مجلس النواب.

ملحوظة: القانون لا. تم إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 بتاريخ 14/7/1993 م.

مادة 20

السلطة القضائية ، التي تعمل في إطار قانون يحدده القانون وتزود القضاة والمتقاضين بالضمانات الأساسية ، تمارسها محاكم من درجات ودرجات مختلفة. يحدد القانون حدود وشروط عدم جواز عزل القضاة. القضاة مستقلون في ممارسة قضائهم. تصدر الأحكام والأحكام الصادرة عن جميع المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

مادة 21

كل لبناني تجاوز الحادية والعشرين من عمره تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب هو ناخب.

الفصل الثاني: السلطة التشريعية

مادة 22

(ألغيت بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وأعيد العمل بها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس قومي وغير طائفي ، سيتم إنشاء مجلس شيوخ يتم فيه تمثيل جميع العائلات الروحية ؛ ستقتصر صلاحياته على المسائل الوطنية ذات الأهمية الكبرى.

مادة 23

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

مادة 24

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالمرسوم رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990).

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين تحدد عددهم وإجراءات انتخابهم بموجب قوانين الانتخابات المعمول بها. لحين قيام مجلس النواب بصياغة قانون انتخابي دون قيد طائفي ، توزع المقاعد النيابية وفق القواعد الآتية:

أ) المساواة بين المسيحيين والمسلمين. ب) بالتناسب بين مجتمعات كل من هاتين الفئتين. ج) بالتناسب بين المناطق.

بشكل استثنائي ، ولمرة واحدة فقط ، المقاعد النيابية الشاغرة في تاريخ نشر هذا القانون وكذلك المقاعد التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون الانتخابات ، تطبيقًا لمبدأ المساواة بين المسيحيين والمسلمين ، وفقًا سيتم توفير الميثاق الوطني للتفاهم

المادة 22 (قديمة):

يتألف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضوا ، سبعة منهم يعينهم رئيس الدولة ، في مجلس الوزراء والأعضاء المنتخبين الآخرين. مدة عضوية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات. يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم أو إعادة تعيينهم إلى أجل غير مسمى.

المادة 23 (قديمة):

لكي تكون عضوًا في مجلس الشيوخ ، يجب أن تكون لبنانيًا وعمرك 35 عامًا. ليس من الضروري أن يكون مقيمًا في لبنان الكبير ليكون مؤهلاً أو ليتم تعيينه في مجلس الشيوخ. ينظم القانون شروط الأهلية وطريقة الانتخاب والدوائر الانتخابية.

بالتعيين الفوري من قبل حكومة الاتحاد الوطني بأغلبية الثلثين. يحدد قانون الانتخابات كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 24 (قديمة):

يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام المرسوم رقم. 1307 المؤرخ في 10 مارس 1922 والذي سيظل ساري المفعول حتى قيام السلطات التشريعية بصياغة قانون انتخابي جديد.

المادة 24 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

يتألف مجلس النواب من:

– النواب المنتخبون الذين يحدد عددهم وطريقة انتخابهم بأحكام المرسوم رقم. 1307 الذي سيبقى ساري المفعول حتى صياغة قانون انتخاب جديد من قبل المجلس.

– نواب يعينون بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذ في مجلس الوزراء ، وفق أحكام قانون الانتخاب النافذ ، فيما يتعلق بتمثيل الطوائف والدوائر الانتخابية.

عدد النواب المعينين يساوي نصف النواب المنتخبين.

المادة 24 المعدلة بمرسوم رقم. 129 بتاريخ 18/3/1943

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين يحدد عددهم وطريقة انتخابهم في الأمر رقم. 2 / ل.ع.المؤرخ 2 يناير 1934 المعدل بالمرسوم رقم. 95 / ل.ر.المؤرخ 4 مايو 1934 ، المرسوم رقم. 279 / ل.ر بتاريخ 3 ديسمبر 1934 ، مرسوم رقم. 119 / ل.ر بتاريخ 29 يوليو 1937 والمرسوم رقم. 135 / ل.ر بتاريخ 7 أكتوبر 1937 ، وستبقى أحكامه سارية المفعول حتى صياغة قانون انتخابي جديد من قبل المجلس.

المادة 24 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين. عددهم ومدة انتخابهم تحددها القوانين الانتخابية النافذة.

مادة 25

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

في حالة حل مجلس النواب ، يجب أن يتضمن قرار الحل استدعاءات الناخبين لإجراء انتخابات جديدة تتم وفقًا للمادة 24 ويجب أن يتم الانتهاء منها في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الفصل الثالث: أحكام عامة

مادة 26

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927) يقع مقر الغرفة والسلطة التنفيذية في بيروت.

مادة 27

(المعدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 25 (قديمة):

في حالة حل مجلس النواب ، يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة ، والتي يجب أن تتم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة 26 (قديمة):

تقع الغرف والسلطة التنفيذية في بيروت.

عضو المجلس يمثل الأمة كلها. لا يمكن أن يعطيه تفويض إلزامي من قبل ناخبيه.

مادة 28

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 5/8/1929)

لا يوجد تضارب بين ولاية الوكيل ومكتب الوزير. يمكن أخذ الوزراء بشكل عشوائي داخل وخارج المنزل.

مادة 29

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

يحدد القانون حالات عدم اللياقة للنائب.

المادة 30

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالمرسوم رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

النواب وحدهم هم المختصون بالحكم على صحة ولايتهم. لا يمكن إبطال أي تفويض بدون أغلبية ثلثي العدد الإجمالي للأعضاء. تلغى هذه المادة تلقائيا بمجرد تشكيل المجلس الدستوري وتنفيذ القانون المتعلق بها.

المادة 27 (قديمة):

عضو البرلمان يمثل الأمة كلها. لا يمكن منحه تفويضًا إلزاميًا من قبل ناخبيه أو من قبل السلطة التي تعيّنه.

المادة 27 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

عضو المجلس يمثل الأمة كلها. لا يمكن منحه تفويضًا إلزاميًا من قبل ناخبيه أو من قبل السلطة التي تعيّنه.

المادة 28 (قديمة):

لا يوجد تضارب بين ولاية عضو مجلس الشيوخ أو نائبه ومكتب الوزير. ومع ذلك ، لا يجوز أن يتجاوز عدد الوزراء المأخوذ من المجلسين ثلاثة.

المادة 28 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

لا يوجد تضارب بين ولاية الوكيل ومكتب الوزير. ومع ذلك ، لا يجوز أن يكون عدد الوزراء المأخوذ من المجلس أقل أو أعلى من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين تتألف منهم الوزارة ؛ من المفهوم أن الأغلبية المطلقة تعني نصف زائد واحد.

المادة 29 (قديمة):

يجب أن يختار نائب عضو مجلس الشيوخ المنتخب أو المعين ونائب عضو مجلس الشيوخ المنتخب في غضون ثمانية أيام من إعلان الانتخاب أو الإخطار بالتعيين. في حالة الصمت خلال المهلة الزمنية ، من المفترض أن يختاروا الولاية الجديدة. ويحدد القانون الانتخابي حالات عدم التوافق الأخرى وحالات عدم الأهلية.

المادة 30 (قديمة):

يختص كل من المجلسين بمفرده بالحكم على صحة تفويض أعضائه. لا يمكن إبطال أي تفويض إلا بأغلبية ثلثي أصوات المجلس بأكمله.

المادة 30 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

يتمتع النواب المعينون بنفس الحقوق والضمانات والحصانات والالتزامات التي يتمتع بها النواب المنتخبون ، ويجب عليهم استيفاء نفس الشروط التي يتمتع بها النواب المنتخبون المذكورون. ومع ذلك ، فإن النواب المنتخبين هم وحدهم المختصون بالحكم على صحة ولاية الأعضاء المنتخبين. لا يجوز إبطال أي ولاية إلا بأغلبية ثلثي النواب المنتخبين.

المادة 30 المعدلة بمرسوم رقم. 129 بتاريخ 18/3/1943 م:

يختص مجلس النواب وحده بالحكم على صحة نيابات اعضائه. لا يجوز إبطال أي تفويض إلا بأغلبية ثلثي أصوات المجلس بأكمله. المادة 30 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947:

يختص مجلس النواب وحده بالحكم على صحة نيابات اعضائه. لا يجوز إبطال أي تفويض إلا بأغلبية ثلثي أصوات المجلس بأكمله. ملحوظة: تم إلغاء هذه المادة تلقائيًا بموجب القانون رقم. القرار رقم 250 الصادر في 14/7/1993 بشأن إنشاء المجلس الدستوري وتنفيذه.

مادة 31

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

يعتبر أي اجتماع للمجلس خارج وقت الجلسة القانونية باطلاً وغير قانوني.

مادة 32

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

تجتمع الغرفة كل عام في دورتين عاديتين. يفتح الأول في أول يوم ثلاثاء بعد 15 مارس وينتهي في نهاية مايو. يفتح الثاني في أول يوم ثلاثاء بعد 15 أكتوبر. ويخصص قبل أي عمل آخر لمناقشة والتصويت على الموازنة. يستمر حتى نهاية العام.

مادة 33

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) يتم افتتاح واختتام الجلسات العادية اعتبارًا من الحق في المواعيد المحددة في المادة 32. يجوز لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في دورات استثنائية بمرسوم يحدد موعد افتتاح الجلسات واختتامها وجدول أعمالها. يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في دورات استثنائية إذا طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لجميع أعضائه.

المادة 31 (قديمة):

الجلسات ، العادية وغير العادية ، مشتركة لكلا المجلسين. يعتبر أي اجتماع للمجلسين أو لأحدهما خارج وقت الجلسة غير قانوني وباطلاً.

المادة 32 (القديمة):

يجتمع المجلسان كل عام في دورتين عاديتين. يفتح الأول في أول يوم ثلاثاء بعد 15 مارس وينتهي في نهاية مايو. يفتح الثاني في أول يوم ثلاثاء بعد 15 أكتوبر. ويخصص قبل أي عمل آخر لمناقشة والتصويت على الموازنة. مدته ستون يوما.

المادة 33 (قديمة):

يتم افتتاح واختتام الجلسات العادية اعتبارًا من الحق في المواعيد المحددة في المادة 32 ، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوة المجلسين للانعقاد في دورات استثنائية. يتم تحديد افتتاح واختتام الدورات غير العادية بمرسوم. يتم تحديد جدول أعمال الدورات الاستثنائية من خلال خطاب الدعوة. يُطلب من رئيس الجمهورية عقد المجلسين بين الجلسات إذا كانت أغلبية أعضاء أحدهما والمجلس الآخر أو إذا طلب ذلك ثلثا أعضاء مجلس النواب.

المادة 33 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

يتم افتتاح واختتام الجلسات العادية اعتبارًا من الحق في المواعيد المحددة في المادة 32 ، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد في دورات استثنائية. يتم تحديد افتتاح واختتام الدورات غير العادية بمرسوم. يتم تحديد جدول الأعمال بمرسوم الانعقاد. يلتزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد ، إذا طلبت ذلك الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً المجلس.

المادة 34

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يمكن تشكيل الغرفة بشكل صحيح إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يؤلفونها بشكل قانوني. يتم الحصول على الأصوات بأغلبية الأصوات. في حالة التعادل ، يتم رفض السؤال المطروح للمداولة.

المادة 35

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

المناقشات في مجلس النواب علنية. ومع ذلك ، يتم تشكيل الغرفة في لجنة سرية بناء على طلب الحكومة أو من خمسة من أعضائها. ثم تقرر بعد ذلك ما إذا كان ينبغي استئناف المناقشة علنًا حول نفس الموضوع.

المادة 36

يتم التصويت بصوت عالٍ أو بالجلوس والوقوف إلا في حالة الانتخابات ، وفي هذه الحالة يكون الاقتراع سريًا. في جميع القوانين وبشأن مسألة الثقة ، نصوت دائمًا بالمناداة على الأسماء وبصوت عالٍ.

مادة 37

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 5/8/1929)

حق أي نائب في مساءلة مسؤولية الوزراء مطلق خلال الدورات العادية وغير العادية.

ولا يجوز التداول فيه والتصويت على اقتراح من هذا القبيل إلا بعد خمسة أيام على الأقل من إيداعه في مكتب مجلس النواب وإبلاغه إلى الوزير أو الوزراء المعنيين.

المادة 34 (قديمة):

لا يمكن تشكيل أي من المجلسين بشكل صحيح إلا بحضور أغلبية أعضائها. تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. في حالة التعادل ، يتم رفض السؤال المطروح للمداولة.

المادة 35 (قديمة):

تكون مناقشات الغرف علنية. ومع ذلك ، فإن كل مجلس يشكل لجنة سرية بناء على طلب الحكومة أو من خمسة من أعضائها. ثم تقرر بعد ذلك ما إذا كان ينبغي استئناف المناقشة علنًا حول نفس الموضوع.

المادة 37 (قديمة):

حق أي نائب في مساءلة الوزراء حق مطلق في الجلسات العادية. لا يجوز التداول والتصويت على اقتراح من هذا القبيل إلا بعد مرور خمسة أيام على الأقل من الإيداع الذي سيتم في مكتب الجمعية وإبلاغه إلى الوزير المختص. الإجراء هو نفسه في مجلس الشيوخ. ما لم يسأل الوزير نفسه مسألة الثقة ، لا يمكن التشكيك في مسؤولية الوزراء إلا من قبل مجلس واحد أو آخر خلال الجلسات العادية.

المادة 37 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

حق أي نائب في مساءلة الوزراء حق مطلق في الجلسات العادية. لا يجوز التداول والتصويت على اقتراح من هذا القبيل إلا بعد مرور خمسة أيام على الأقل من الإيداع الذي سيتم في مكتب الجمعية وإبلاغه إلى الوزير المختص. ما لم يطرح وزير بنفسه مسألة الثقة ، لا يمكن أن يطعن مجلس النواب في مسؤولية الوزراء إلا خلال الجلسات العادية.

مادة 38

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يجوز تمثيل أي مشروع قانون رفضه المجلس في نفس الجلسة.

المادة ê

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس أو الاستعانة به بناء على الآراء أو الأصوات التي يبديها خلال مدة ولايته.

مادة 40

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يجوز مقاضاة أي عضو من أعضاء الغرفة أو توقيفه خلال مدة الجلسة لارتكابه جريمة ضد القانون الجنائي دون إذن من الغرفة ، إلا في حالة التلبس بالجرم.

مادة 41

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالمرسوم رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

إذا شغر مقعد في المجلس ، يتم ملء المقعد الشاغر خلال شهرين. تستمر ولاية العضو الجديد حتى انتهاء ولاية العضو الذي يحل محله.

لا يُملأ الشاغر إذا كان المجلس أقل من ستة أشهر من انتهاء صلاحياته.

المادة 38 (قديمة):

لا يمكن تمثيل أي مشروع قانون رفضه البرلمان في نفس الجلسة.

المادة 39 (قديمة):

لا يجوز مقاضاة أي عضو في أي من المجلسين أو البحث عنه بسبب آرائه أو الأصوات التي يدلي بها خلال فترة ولايته.

المادة 40 (قديمة):

لا يجوز مقاضاة أي عضو في أي من المجلسين أو توقيفه خلال مدة الجلسة لارتكابه جريمة جنائية دون إذن من الغرفة التي هو عضو فيها ، إلا في حالة التلبس بالجرم.

المادة 41 (قديمة):

في حالة شغور مقعد في أي من المجلسين ، يتم ملء المقعد الشاغر في غضون شهرين عن طريق الانتخاب أو التعيين حسب الحالة. تستمر ولاية العضو الجديد حتى انتهاء ولاية العضو الذي يحل محله. لن يتم ملء المقعد الشاغر إذا كان المجلس الذي تم فيه ذلك أقل من ستة أشهر من انتهاء صلاحياته.

المادة 41 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

في حالة وجود مقعد شاغر بالمجلس ، يتم ملء المقعد الشاغر خلال شهرين عن طريق الانتخاب أو التعيين حسب مقتضى الحال. تستمر ولاية العضو الجديد حتى انتهاء ولاية العضو الذي يحل محله. لا يُملأ الشاغر إذا كان المجلس أقل من ستة أشهر من انتهاء صلاحياته.

المادة 41 المعدلة بمرسوم رقم. 129 بتاريخ 18/3/1943 م:

إذا شغر مقعد في المجلس ، يتم ملء المقعد الشاغر خلال شهرين.

تستمر ولاية العضو الجديد حتى انتهاء ولاية العضو الذي يحل محله. لا يُملأ الشاغر إذا كان المجلس أقل من ستة أشهر من انتهاء صلاحياته.

مادة 42

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالمرسوم رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولايته.

المادة 42 (قديمة):

تجري الانتخابات العامة لتجديد المجالس وتسمية أعضاء مجلس الشيوخ المعينين في الستين يومًا السابقة لانتهاء ولايتهم.

المادة 42 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس وتسمية النواب المعينين في الستين يومًا السابقة لانتهاء ولايتهم.

المادة 42 المعدلة بمرسوم رقم. 129 بتاريخ 18/3/1943 م:

تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس في غضون الستين يومًا السابقة لانتهاء ولايته.

مادة 43

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927) تضع الغرفة لائحة الإجراءات الخاصة بها.

مادة 44

(المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)

عند كل تجديد لمجلس النواب ، يجتمع برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويعمل العضوان الأصغر سناً كأمينين. ينتخب الرئيس ونائب الرئيس كل على حدة طوال مدة ولاية المجلس ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المدلى بها. في الاقتراع الثالث ، يتم الحصول على النتائج بالأغلبية النسبية وفي حالة التعادل ، يُعتبر الأقدم منتخبًا.

عند كل تجديد لمجلس النواب ، وكذلك عند افتتاح جلسة أكتوبر من كل عام ، ينتخب المجلس أمينين ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. يجوز للمجلس مرة واحدة فقط ، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائبه وفي الجلسة الأولى التي يعقدها ، سحب ثقته في الرئيس أو نائب الرئيس بأغلبية ثلثي جميع أعضائه بناءً على عريضة موقعة من قبل عشرة نواب على الأقل. في هذه الحالة ، يجب على مجلس النواب عقد اجتماع على الفور لملء المنصب الشاغر.

المادة 43 (قديمة):

يضع كل مجلس نظامه الداخلي.

المادة 44 (قديمة):

في افتتاح جلسة أكتوبر ، ينتخب كل مجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ، وهما أصغر عضوين يعملان كسكرتير ، كل على حدة ، بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة من الأصوات المدلى بها ، رئيساً ونائباً للرئيس و سكرتيرتان. في الاقتراع الثالث ، تكون الأغلبية النسبية كافية. في حالة التعادل ، يتم إعلان انتخاب الأكبر سناً.

المادة 44 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

في افتتاح جلسة أكتوبر ، ينعقد المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ، وهما أصغر عضوين يعملان كسكرتير ، وينتخب كلٌّ على حدة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات ، رئيساً ونائباً للرئيس. واثنين من السكرتارية. في الاقتراع الثالث ، تكون الأغلبية النسبية كافية. في حالة التعادل ، يتم إعلان انتخاب الأكبر سناً.

المادة 44 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

في الجلسة الأولى التي تلي كل تجديد وفي افتتاح جلسة أكتوبر ، يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ، وهما أصغر عضوين يعملان كسكرتير ، وينتخب كل منهما على حدة ، بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات. يلقي ، رئيس ونائب الرئيس واثنين من السكرتارية. في الاقتراع الثالث ، تكون الأغلبية النسبية كافية. في حالة التعادل ، يتم إعلان انتخاب الأكبر سناً.

مادة 45

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يصوت أعضاء المجلس إلا إذا كانوا حاضرين في الجلسة ؛ التصويت بالوكالة غير مسموح به.

مادة 46

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لمجلس النواب وحده أن يحافظ على النظام بينه وبين رئيسه.

مادة 47

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يمكن تقديم أي التماس إلى المجلس إلا كتابةً. يحظر إحضار الالتماسات شخصيًا أو إلى نقابة المحامين.

مادة 48

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

تعويضات أعضاء المجلس يحددها القانون.

المادة 45 (قديمة):

أعضاء المجلسين التصويت فقط إذا كانوا حاضرين في الاجتماع ؛ التصويت بالوكالة غير مسموح به.

المادة 46 (قديمة):

لكل من المجلسين وحده الحق في الحفاظ على النظام في وسطه من خلال رئيسه.

المادة 47 (قديمة):

لا يمكن تقديم أي التماس لأي من المجلسين إلا كتابة. يحظر إحضار الالتماسات شخصيًا أو إلى نقابة المحامين.

المادة 48 (قديمة):

يحدد القانون تعويضات أعضاء المجلسين.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

اولا: رئيس الجمهورية

المادة 49

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدة الوطن. ويسهر على احترام الدستور والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفق أحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع. هو القائد العام للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية في الجولة الأولى بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأصوات من قبل مجلس النواب. في الاقتراعات التالية تكفي الأغلبية المطلقة. مدة ولاية الرئيس ست سنوات. لا يمكن إعادة انتخابه إلا بعد فترة ست سنوات. لا يكون أحد مؤهلاً لرئاسة الجمهورية إذا لم يستوف الشروط المطلوبة ليكون مؤهلاً لعضوية مجلس النواب والتي لا تمنع قدرته على الترشح.

لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الخدمة المدنية من الفئة الأولى أو ما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وأي شخص اعتباري آخر يحكمه القانون العام أثناء ممارسة وظيفتهم وخلال السنتين التاليتين للتاريخ. إنهاء وظيفتهم أو تاريخ تقاعدهم.

المادة 49 (قديمة):

يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأصوات ، من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، المجتمعين في الكونغرس. بعد الاقتراع الأول ، تكون الأغلبية المطلقة كافية. مدة ولاية الرئيس ثلاث سنوات ؛ لا يحق له إعادة انتخابه إلا للمرة الثالثة بعد فاصل زمني مدته ثلاث سنوات. لا يحق لأي شخص رئاسة الجمهورية إذا لم يستوف الشروط المطلوبة ليكون مؤهلاً لمجلس النواب.

المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأصوات من قبل مجلس النواب. بعد الاقتراع الأول ، تكون الأغلبية المطلقة كافية. مدة ولاية الرئيس ثلاث سنوات ؛ لا يحق له إعادة انتخابه إلا للمرة الثالثة بعد فاصل زمني مدته ثلاث سنوات. لا يحق لأي شخص رئاسة الجمهورية إذا لم يستوف الشروط المطلوبة ليكون مؤهلاً لمجلس النواب.

المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929:

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأصوات من قبل مجلس النواب. بعد الاقتراع الأول ، تكون الأغلبية المطلقة كافية. مدة ولاية الرئيس ست سنوات. لا يمكن إعادة انتخابه إلا بعد فترة ست سنوات. لا يحق لأي شخص رئاسة الجمهورية إذا لم يستوف الشروط المطلوبة ليكون مؤهلاً لمجلس النواب.

فقرة انتقالية: لا يستفيد رئيس الجمهورية الحالي من هذه المادة بقدر ما تزيد مدة الولاية الرئاسية من ثلاث سنوات إلى ست سنوات. ونتيجة لذلك ، تتوقف مهام الرئيس الحالي في 26 مايو 1932 ، وقد ألغيت هذه الفقرة بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 يناير 1947.

المادة 49 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 والمتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) للمرة الثانية:

خلافًا لأحكام المادة 49 من الدستور وبشكل استثنائي ، من الممكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية. لا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة ثالثة بعد فترة ست سنوات بعد انتهاء ولايته الثانية.

مادة 50

يؤدي رئيس الجمهورية قبل توليه مهام منصبه ، أمام مجلس النواب ، يمين الولاء للأمة اللبنانية والدستور على النحو التالي:

أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الشعب اللبناني ، وأن أحافظ على استقلال لبنان وسلامة أراضيه. “

مادة 51

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال التي يحددها الدستور بعد مصادقة مجلس النواب عليها ، ويطلب نشرها. لا يجوز تعديلها أو إعفائها من الامتثال لأحكامها.

المادة 51 (قديمة):

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد التصويت عليها من قبل المجلسين أو من قبل مجلس النواب ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ؛ يضمن تنفيذها: لهذا الغرض ، تتمتع بسلطة تنظيمية دون أن تكون قادرة على تعديل القوانين نفسها أو الاستغناء عن تنفيذها. له الحق في العفو. لا يمكن منح العفو إلا بموجب القانون.

المادة 51 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد تصويت المجلس عليها ، ويضمن تنفيذها: ولهذا الغرض ، يتمتع بالسلطة التنظيمية دون أن يكون قادرًا على تعديل القوانين نفسها أو الإعفاء من تنفيذها. له الحق في العفو. لا يمكن منح العفو إلا بموجب القانون.

مادة 52

(المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

يتفاوض رئيس الجمهورية على المعاهدات ويصدق عليها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تعتبر مصادقة عليها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. تبلغ الحكومة مجلس النواب بذلك عندما تسمح بذلك مصالح البلاد وأمن الدولة. لا يمكن التصديق على المعاهدات التي تلتزم بشؤون مالية الدولة والمعاهدات التجارية وجميع المعاهدات التي لا يمكن نقضها في نهاية كل عام إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 52 (قديمة):

مع مراعاة أحكام المادة 3 من ميثاق الانتداب ، يتفاوض رئيس الجمهورية على المعاهدات ويصادق عليها. ويخطر الغرف بها بمجرد أن تسمح بذلك مصالح الدولة وأمنها. المعاهدات التي تتعلق بشؤون مالية الدولة والمعاهدات التجارية وبشكل عام المعاهدات التي لا يمكن نقضها في نهاية كل عام ، لا تكون نهائية إلا بعد تصويت الغرفتين عليها.

المادة 52 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

مع مراعاة أحكام المادة 3 من ميثاق الانتداب ، يتفاوض رئيس الجمهورية على المعاهدات ويصادق عليها. ويبلغ الغرفة بذلك حالما تسمح بذلك مصالح الدولة وأمنها. المعاهدات التي تتعلق بشؤون مالية الدولة والمعاهدات التجارية وبشكل عام المعاهدات التي لا يمكن نقضها في نهاية كل عام ، لا تكون نهائية إلا بعد تصويت المجلس عليها.

المادة 52 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

رئيس الجمهورية يتفاوض ويصدق على المعاهدات. ويبلغ الغرفة بذلك حالما تسمح بذلك مصالح الدولة وأمنها. المعاهدات التي تتعلق بشؤون مالية الدولة والمعاهدات التجارية وبشكل عام المعاهدات التي لا يمكن نقضها في نهاية كل عام ، لا تكون نهائية إلا بعد تصويت المجلس عليها.

مادة 53

(المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)

يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشترك في التصويت. يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف ، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ، على أساس المشاورات البرلمانية الضرورية التي يبلغه بنتائجها رسميًا. يصدر وحده مرسوم تعيين رئيس مجلس الوزراء. يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة وقبول استقالة الوزراء أو إقالتهم. يصدر وحده المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. يحيل إلى مجلس النواب مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس الوزراء. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. يترأس الاحتفالات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم. يمنح النعمة بمرسوم. العفو لا يكون إلا بقانون. يرسل رسائل إلى مجلس النواب إذا لزم الأمر. يرفع أي أمر طارئ إلى مجلس الوزراء خارج جدول الأعمال. يدعو ، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ، مجلس الوزراء بصفة استثنائية كلما رأى ذلك ضرورياً.

المادة 53 (قديمة):

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعين منهم رئيساً لمجلس الوزراء ويقيلهم ؛ يعين بعض أعضاء مجلس الشيوخ وفقاً للمادة 22 ؛ يعين في جميع المناصب التي لا يحدد القانون طريقة التعيين فيها ؛ يترأس الاحتفالات الوطنية.

المادة 53 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعين منهم رئيساً لمجلس الوزراء ويقيلهم ؛ يعين بعض النواب وفق المادة 24 ؛ يعين في جميع المناصب التي لا يحدد القانون طريقة التعيين فيها ؛ يترأس الاحتفالات الوطنية.

المادة 53 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعين منهم رئيساً لمجلس الوزراء ويقيلهم ؛ يعين في جميع المناصب التي لا يحدد القانون طريقة التعيين فيها ؛ يترأس الاحتفالات الوطنية.

مادة 54

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

يجب أن يتم التوقيع على أعمال رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة والوزير (الوزراء) المعني باستثناء مرسوم تعيين رئيس الحكومة والمرسوم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبار الأخير مخولًا استقال. أما مرسوم إصدار القانون ، فيصدق عليه رئيس الحكومة.

المادة 54 (قديمة):

يجب أن يصادق الوزير أو الوزراء المختصون على كل عمل من أعمال رئيس الجمهورية. يستثنى من تعيين الوزراء وعزلهم.

مادة 55

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

يعود لرئيس الجمهورية ، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور ، أن يطلب من مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته القانونية. إذا قرر مجلس الوزراء بعد ذلك بشأن حل المجلس ، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل. في هذه الحالة ، تجتمع الهيئات الانتخابية وفقًا للمادة 25 من الدستور ، وينعقد المجلس الجديد في غضون خمسة عشر يومًا من إعلان نتائج الانتخابات.

يواصل مكتب مجلس النواب التعامل مع الأعمال الجارية حتى انتخاب المجلس الجديد.

في حالة عدم إجراء الانتخابات في المهلة المحددة في المادة 25 من الدستور ، يعتبر مرسوم الحل باطلاً ولاغياً ، ويستمر مجلس النواب في ممارسة صلاحياته وفقاً لأحكام الدستور. .

المادة 55 (قديمة):

يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب مرسوم مسبب يتخذ في مجلس الوزراء ، وبموافقة مجلس الشيوخ المعبر عنه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس ، حل مجلس النواب ، قبل انتهاء صلاحيته القانونية. تفويض. الأسباب التي من أجلها يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس هي:

رفض المجلس الاجتماع في دورة عادية أو غير عادية على الرغم من دعوتين متتاليتين من قبل رئيس الدولة. رفض الموازنة بقصد شل عمل الحكومة. اتخاذ قرارات من شأنها أن تنهض بالدولة على الانتداب أو الدستور. في هذه الحالة ، تجتمع الهيئات الانتخابية على النحو المنصوص عليه في المادة 30 وينعقد المجلس الجديد في غضون عشرة أيام من إعلان نتائج الانتخابات. لا يمكن أن يحدث حل ثان لنفس السبب مثل الأول.

المادة 55 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

يجوز لرئيس الجمهورية ، بمرسوم مسبب ، يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته القانونية. الأسباب التي من أجلها يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب هي:

رفض المجلس الاجتماع في دورة عادية أو غير عادية على الرغم من دعوتين متتاليتين من قبل رئيس الدولة. الرفض بالجملة للموازنة بقصد شل عمل الحكومة. اتخاذ قرارات قد تنقلب البلاد ضد الانتداب. في هذه الحالة ، تجتمع الهيئات الانتخابية على النحو المنصوص عليه في المادة 30 وينعقد المجلس الجديد في غضون خمسة عشر يومًا من إعلان نتائج الانتخابات.

المادة 55 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يجوز لرئيس الجمهورية ، بمرسوم مسبب ، يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته القانونية. في هذه الحالة ، تجتمع الهيئات الانتخابية على النحو المنصوص عليه في المادة 25 وينعقد المجلس الجديد في غضون خمسة عشر يومًا بعد إعلان نتائج الانتخابات.

مادة 56

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الشهر الذي يلي إحالة القانون المعتمد نهائياً إلى الحكومة ويطلب نشره. أما القوانين التي أعلن استعجال إصدارها بتصويت المجلس ، فعليه إصدارها خلال خمسة أيام وطلب نشرها.

يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله أن يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار يتخذه هذا الأخير خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إلى رئاسة الجمهورية. إذا حافظ مجلس الوزراء على القرار المتخذ ، أو إذا انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته ، يعتبر القرار أو المرسوم واجب التنفيذ قانونًا ويجب نشره.

المادة 56 (قديمة):

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الشهر الذي يلي إحالة القانون المعتمد بشكل نهائي إلى الحكومة ؛ يجب عليه إصدار القوانين في غضون خمسة أيام ، والتي تم اعتبار إصدارها عاجلاً بتصويت صريح لأحد المجلسين.

المادة 56 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الشهر الذي يلي إحالة القانون المعتمد بشكل نهائي إلى الحكومة ؛ يجب أن يصدر في غضون خمسة أيام القوانين التي تم اعتبار إصدارها عاجلاً بتصويت صريح من قبل المجلس.

مادة 57

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

خلال المهلة المحددة للإصدار ، يجوز لرئيس الجمهورية ، بعد إبلاغ مجلس الوزراء ، أن يطلب مرة واحدة فقط إجراء مداولات جديدة حول القانون لا يمكن رفضه له. عندما يمارس الرئيس هذا الحق ، يكون ملزمًا فقط بإصدار قانون إذا تم التصويت على هذا القانون في المجلس في مداولة ثانية ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يشكلون هذا المجلس قانونًا.

في حالة انتهاء المهلة دون إصدار القانون أو رفضه ، فإنه يعتبر واجب النفاذ قانونًا ويجب نشره.

المادة 57 (قديمة):

خلال المهلة المحددة للإصدار ، يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة جديدة لا يمكن رفضها. عندما يستخدم رئيس الجمهورية هذا الحق ، لا يُطلب منه إصدار قانون إلا إذا تم التصويت على هذا القانون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، بعد المداولة الثانية ، بالأغلبية المطلقة لأعضاء واحد و الجمعية الأخرى ؛ لا تحسب المقاعد الشاغرة بالوفاة أو الاستقالة.

المادة 57 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

خلال المهلة المحددة للإعلان ، يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب جلسة مداولات جديدة مرة واحدة فقط ، والتي لا يجوز رفضها له. عندما يستخدم رئيس الجمهورية هذا الحق ، لا يلزمه إصدار قانون إلا إذا تم التصويت على هذا القانون في المجلس في المداولة الثانية ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يشكلون هذه الجمعية قانونًا.

مادة 58

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب مرسوم صادر بموافقة مجلس الوزراء ، تنفيذ أي مشروع قانون أعلنت الحكومة أنه عاجل في مرسوم الإحالة الصادر بموافقة مجلس الوزراء والذي سيصدره المجلس ألا يكون قد حكم في غضون أربعين يومًا من إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وقراءته خلال تلك الدورة.

المادة 58 (قديمة):

عندما يختلف مجلسا النواب والشيوخ على قانون ما ، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر اجتماع المجلسين في جلسة عامة لمناقشة هذا القانون. إذا تم التصويت على القانون بالأغلبية المطلقة من قبل الجمعية العامة للتصويت من قبل الرئيس ، يعتبر معتمداً ويصدره رئيس الجمهورية.

المادة 58 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يمكن لرئيس الجمهورية أن يجعل واجب النفاذ بمرسوم يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، أي مشروع تم الإعلان عنه مسبقًا ، وعاجلًا من قبل الحكومة بموجب مرسوم الإحالة الذي يتخذ بموافقة مجلس الوزراء والذي لن تكون الغرفة قد قررت خلال الأربعين يومًا التي ستتبع إبلاغها إلى المجلس.

المادة 59

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لرئيس الجمهورية أن يؤجل المجلس لمدة لا تزيد عن شهر. لا يمكنه فعل ذلك مرتين في نفس الجلسة.

مادة 60

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

رئيس الجمهورية مسؤول فقط عن أعمال منصبه في حالة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى. مسؤوليتها عن جرائم القانون العام تخضع للقوانين العادية. بالنسبة لهذه الجرائم ، كما في حالة انتهاك الدستور والخيانة العظمى ، لا يمكن توجيه الاتهام إليه إلا من قبل مجلس النواب ، الذي يقرر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بأكمله ؛ يحكم عليه من قبل المحكمة العليا المنصوص عليها في المادة 80. يمارس النيابة العامة في المحكمة العليا قاضٍ يعينه أعلى سلطة قضائية ، جميع الدوائر مجتمعة.

المادة 59 (قديمة):

يجوز لرئيس الجمهورية تأجيل المجلسين لمدة لا تزيد عن شهر. لا يمكنه فعل ذلك مرتين في نفس الجلسة.

المادة 60 (قديمة):

رئيس الجمهورية مسؤول فقط عن أعمال منصبه في حالة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى ؛ مسؤوليتها عن جرائم القانون العام تخضع للقوانين العادية. بالنسبة لهذه الجرائم مثل انتهاك الدستور والخيانة العظمى ، لا يمكن توجيه الاتهام إليه إلا من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس بأكمله ؛ لا يمكن محاكمته إلا أمام المحكمة العليا المنصوص عليها في المادة 80. يمارس النيابة العامة في المحكمة العليا من قبل قاضيين يتم تعيينهما كل عام من قبل محكمة النقض في الجمعية العامة.

المادة 61

يوقف رئيس الجمهورية المُتَّهم عن مهامه ورئاسة الجمهورية شاغرة حتى قرار المحكمة العليا.

مادة 62

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

في حالة خلو منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب كان ، يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية على أساس مؤقت.

المادة 62 (قديمة):

في حالة خلو منصب رئاسة الجمهورية ، لأي سبب كان ، يمارس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ، على أساس مؤقت.

مادة 63

وقف رئيس الجمهورية يحدده القانون. لا يمكن تقليصها أو زيادتها خلال فترة رئاسة رئيس الجمهورية.

ثانياً: رئيس مجلس الوزراء

مادة 64

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة. يمثله ويتحدث نيابة عنه. يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. تمارس الصلاحيات التالية:

1) يرأس مجلس الوزراء ، وهو بحكم منصبه نائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى.

2) يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة التي يوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. خلال ثلاثين يومًا من نشر هذا المرسوم ، على الحكومة أن تقدم إلى مجلس النواب إعلانها الوزاري بهدف الحصول على الثقة. لا يمكن للحكومة ممارسة صلاحياتها إلا قبل الحصول على الثقة ، لا بعد استقالتها ولا بعد اعتبارها مستقيلة ، إلا بالمعنى الضيق للأعمال اليومية.

3) تحدد السياسة العامة للحكومة أمام مجلس النواب.

4) يوقع مع رئيس الجمهورية على جميع المراسيم باستثناء ما يتعلق بتعيينه رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5) يوقع مرسوم الانعقاد عند افتتاح دورة غير عادية ومراسيم إصدار القوانين أو إعادتها للقراءة الثانية.

6) يدعو مجلس الوزراء للاجتماع ويضع جدول اعماله. ويخطر رئيس الجمهورية مسبقًا بالمواضيع الواردة فيه وكذلك بالمواضيع الملحة التي ستتم مناقشتها.

7) تتبع أنشطة الإدارات والمؤسسات العامة وتضمن التنسيق بين الوزراء وتعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8) يعقد اجتماعات عمل مع الجهات المعنية بالدولة بحضور الوزير المختص.

ثالثا: مجلس الوزراء

مادة 65

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

المادة 64 (قديمة):

للوزراء التوجيه الأعلى لجميع خدمات الدولة التي تندرج تحت إداراتهم. وهي تضمن ، كل فيما يخصه ، تطبيق القوانين واللوائح.

السلطة التنفيذية مناطة بمجلس الوزراء الذي يشكل السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. تمارس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

1) يرسم السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويضع مشروعات القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.

2) يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة ويشرف على أعمال جميع أجهزة الدولة دون استثناء: الإدارات والمنشآت المدنية والعسكرية والأمنية.

3) يعين موظفي الدولة وينهي خدماتهم. يقبل استقالتهم وفق القانون.

4) يحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية إذا امتنع الأخير ، دون سبب قاهرة ، عن الاجتماع خلال دورة عادية كاملة أو خلال دورتين غير عاديتين متتاليتين لا تقل مدة كل منهما عن جلسة واحدة شهر ، أو في حالة رفض الميزانية ككل بهدف شل عمل الحكومة. لا يمكن ممارسة هذا الحق مرة ثانية لنفس الأسباب التي أدت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

5) يجتمع مجلس الوزراء بشكل دوري في مقره. يترأس رئيس الجمهورية الجلسات عند حضوره. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعاتها بثلثي أعضائها. تُتخذ القرارات بالإجماع ، أو إذا ثبت استحالة ذلك ، فتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. أما بالنسبة للمسائل الأساسية فهي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة حيث تم تحديد العدد في مرسوم التشكيل. تعتبر الأسئلة التالية أساسية:

مراجعة الدستور ، وإعلان حالة الطوارئ ورفعها ، والحرب والسلام ، والتعبئة العامة ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، والميزانية العامة للدولة ، وبرامج التنمية العالمية وطويلة الأجل ، وتعيين موظفي الخدمة المدنية في الدولة. الفئة الأولى أو ما يعادلها ، مراجعة الدوائر الإدارية ، وحل مجلس النواب ، وقانون الانتخابات ، وقانون الجنسية ، وقوانين الأحوال الشخصية ، وإقالة الوزراء.

مادة 66

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

لا يجوز لأحد أن يكون وزيرا إذا لم يكن لبنانيا ، وإذا لم يستوف الشروط المطلوبة ليكون مؤهلا لعضوية مجلس النواب.

الوزراء مسؤولون عن خدمات الدولة التي تندرج تحت إداراتهم. وهي تضمن ، كل فيما يخصه ، تطبيق القوانين واللوائح.

الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة وبشكل فردي عن أعمالهم الشخصية.

المادة 65 (قديمة):

لا يمكن لأحد أن يكون وزيرا إذا لم يكن لبنانيا.

المادة 66 (قديمة):

الوزراء مسؤولون بشكل فردي عن أفعالهم أمام الغرف. يتم إعداد البرنامج العام للحكومة وتقديمه إلى الغرف من قبل رئيس المجلس أو من قبل وزير ينوب عنه.

المادة 66 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المجلس عن السياسة العامة للحكومة وبشكل فردي عن أعمالهم الشخصية. يتم إعداد البرنامج العام للحكومة وتقديمه إلى الغرفة من قبل رئيس المجلس أو من قبل وزير ينوب عنه.

مادة 67

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

يتمتع الوزراء بحرية الوصول إلى مجلس النواب ويجب الاستماع إليهم عندما يطلبون ذلك. يمكن أن يساعدهم مسؤول واحد أو أكثر من إدارتهم.

مادة 68

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

عندما يعلن المجلس ، وفقًا للمادة 37 ، أنه لم يعد يثق بأحد الوزراء ، فإن هذا الوزير ملزم بالاستقالة.

المادة 69

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 ، وألغى بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 وأرسى بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

1) تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:

إذا استقال رئيس الحكومة. إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في قرار التدريب. في حالة وفاة رئيس الحكومة. في بداية ولاية رئيس الجمهورية. عند بدء ولاية مجلس النواب عندما يسحب مجلس النواب ثقته من تلقاء نفسه أو بعد استجواب الثقة.

2) تتم إقالة الوزير بمرسوم يتخذه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

3) عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة ، يصبح مجلس النواب تلقائيًا جلسة استثنائية لحين تشكيل حكومة جديدة والحصول على الثقة.

المادة 67 (قديمة):

يتمتع الوزراء بحرية الوصول إلى كلا المجلسين ويجب الاستماع إليهم عندما يطلبون ذلك. يمكن أن يساعدهم مسؤول واحد أو أكثر من إدارتهم.

المادة 68 (قديمة):

عندما يعلن أحد المجلسين ، وفقًا للمادة 37 ، أنه لم يعد يثق بأحد الوزراء ، يتعين على هذا الوزير أن يستقيل.

المادة 69 (قديمة):

لا يمكن إجراء تصويت يؤدي إلى حرمان وزير من الثقة بأحد المجلسين إلا في حالة حضور ثلاثة أرباع أعضاء ذلك المجلس على الأقل. إذا سأل الوزير نفسه سؤالا عن الثقة يكفي النصاب العادي.

المادة 69 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929:

لا يمكن إجراء التصويت ، الذي يؤدي إلى سحب الثقة من الوزارة أو بأحد الوزراء ، إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس. إذا سألت الوزارة أو الوزير نفسه سؤالاً عن الثقة ، يكفي النصاب العادي.

المادة 70

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

لمجلس النواب الحق في اتهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى أو الإخلال الجسيم بواجبات مناصبهم. لا يمكن البت في الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بأكمله. يحدد قانون خاص المسؤولية المدنية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة 71

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المحكمة العليا.

المادة 72

(عدل بالقانون الدستوري بتاريخ 21/9/1990)

يتخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه بمجرد توجيه الاتهام إليه ، ولا تمنع استقالته من مباشرة الإجراءات أو استمرارها.

العنوان الثالث

انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 73

(المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 22/5/1948 وبالقانون الدستوري الصادر في 24/4/1976)

قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء صلاحيات رئيس الجمهورية ، يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. في حالة عدم وجود دعوة ، سيعقد هذا الاجتماع اعتبارًا من اليوم العاشر قبل نهاية القضاء الرئاسي.

المادة 70 (قديمة):

لمجلس النواب الحق في اتهام الوزراء بالخيانة العظمى أو الإخلال الجسيم بواجبات مناصبهم. لا يمكن البت في الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بأكمله. يحدد قانون خاص المسؤولية المدنية للوزراء.

المادة 71 (قديمة):

الوزير المتهم يحاكم أمام المحكمة العليا.

المادة 72 (قديمة):

يتخلى الوزير عن منصبه بمجرد توجيه الاتهام إليه. استقالة الوزير لا تمنع بدء الإجراءات أو استمرارها.

المادة 73 (قديمة):

قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء صلاحيات رئيس الجمهورية ، يجب أن يجتمع المجلسان في الكونغرس بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب الرئيس الجديد. في حالة عدم وجود دعوة ، سيعقد هذا الاجتماع اعتبارًا من اليوم العاشر قبل نهاية مكتب الرئاسة.

المادة 73 المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 والمتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية (الشيخ بشارة الخوري) للمرة الثانية:

خلافا لما نصت عليه المادة 73 من الدستور وبشكل مؤقت ، يجتمع مجلس النواب بعد دعوة رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الشهر التالي لصدور هذا القانون الدستوري. تبدأ فترة ولاية الرئيس المنتخب بانتهاء ولاية الرئيس الحالي.

المادة 73 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 24/4/1976 والمتجهة لتقريب موعد انتخاب رئيس الجمهورية (الياس سركيس):

قبل شهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وستة أشهر على الأكثر ، يجتمع المجلس بعد دعوة رئيسه لانتخاب رئيس جديد. إذا لم ينعقد المجلس لهذا الغرض ، فإنه يجتمع اعتبارًا من اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس. وينتهي مفعول هذا التعديل في 23/9/1976 م.

المادة 74

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

في حالة شغور منصب الرئاسة بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر ، يجتمع المجلس على الفور وبحسب الحق في انتخاب رئيس جديد. في حالة شغور المنصب ، تم حل المجلس ، تجتمع الهيئات الانتخابية دون تأخير ، وبمجرد إجراء الانتخابات ، يجتمع المجلس على النحو الصحيح.

مادة 75

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

المجلس المنعقد لانتخاب رئيس الجمهورية هو هيئة انتخابية وليس مجلس تداول. ويجب أن تبدأ فقط ، دون تأخير أو نقاش ، في انتخاب رئيس الدولة.

مراجعة الدستور

المادة 76

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

يمكن مراجعة الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية. في هذه الحالة ، ستحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قانون دستوري.

المادة 77

المادة 74 (قديمة):

في حالة شغور منصب الرئاسة بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر ، تجتمع الجمعياتان على الفور وعند الحق في انتخاب رئيس جديد. إذا حدث في اللحظة التي يحدث فيها الشغور ، تم حل المجلس ، تجتمع الهيئات الانتخابية دون تأخير ، وبمجرد إجراء الانتخابات ، يجتمع المجلسان على النحو الصحيح.

المادة 75 (قديمة):

يشكل المؤتمر المنعقد لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية وليس مجلساً تداولياً. ويجب أن تبدأ فقط ، دون تأخير أو نقاش ، في انتخاب رئيس الدولة.

المادة 76 (قديمة):

يجوز للمجلسين بشكل عفوي أو بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية ، من خلال مداولات منفصلة يتم إجراؤها في كل منهما ، وبأغلبية مطلقة لثلثي أعضاء المجلس بأكمله ، أن يقرروا أنه من الضروري مراجعة الدستور. يجب أن يتم سرد المقالات والأسئلة التي يغطيها طلب المراجعة وتحديدها بشكل شامل.

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

كما يمكن مراجعة الدستور بمبادرة من مجلس النواب. تتم هذه المراجعة على النحو التالي:

لمجلس النواب ، في دورة عادية ، وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل ، أن يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونه قانونًا ، اقتراحًا بمراجعة الدستور. يجب تحديد المواد والأسئلة المشار إليها في الاقتراح وإدراجها بوضوح.

يحيل رئيس المجلس الاقتراح إلى الحكومة ، ويطلب منها إعداد مشروع قانون دستوري.

إذا وافقت الحكومة على اقتراح مجلس النواب بأغلبية الثلثين ، يجب عليها إعداد مشروع المراجعة وإحالته إلى المجلس في غضون أربعة أشهر ؛ إذا لم تتفق الحكومة مع المجلس ، فإنها تعيد القرار إليها لمزيد من المداولات. إذا أيد المجلس اقتراحه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم قانونًا ، فإنه مفتوح لرئيس الجمهورية ، إما للرضوخ لرغبة المجلس ، أو لمطالبة مجلس الوزراء بحله ، وإنهائه. المضي قدما في انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر

إذا أصر المجلس الجديد على ضرورة المراجعة ، فإن الحكومة ملزمة بالموافقة وتقديم مسودة المراجعة في غضون أربعة أشهر.

المادة 77 (قديمة):

عندما يتفق المجلسان على المسائل المراد مراجعتها ، يجتمعان في الكونجرس لمناقشة التعديلات المقترحة. لكي تكون المداولات صحيحة ، يجب أن تكون قد أجريت بأغلبية 31 صوتًا.

المادة 77 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

كما يمكن مراجعة الدستور بمبادرة من مجلس النواب. يمارس هذا الحق على النحو التالي: يجوز للمجلس ، خلال دورة عادية ، وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل ، أن يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونه قانونًا الرغبة في أن يكون الدستور مراجع. يجب أن يتم سرد المقالات والأسئلة المشار إليها في القسم وتحديدها بشكل شامل. ينقل رئيس المجلس الرغبة في ذلك إلى الحكومة بمطالبة الحكومة بوضع مشروع قانون دستوري. إذا وافقت الحكومة على رغبة المجلس ، وجب عليها إعداد مشروع القانون ذي الصلة وإحالته إلى المجلس في غضون أربعة أشهر ؛ إذا لم تتفق الحكومة مع المجلس ، فإنها تعيد لها الرغبة التي أعربت عنها حتى تتمكن من التداول مرة أخرى. إذا حافظ المجلس على رغبته بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم قانونًا ، فإنه مفتوح لرئيس الجمهورية إما الإذعان لرغبة المجلس ، أو إصدار مرسوم حله ، والمضي قدمًا في انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر. إذا أصر المجلس الجديد على ضرورة المراجعة ، فإن الحكومة ملزمة بالموافقة على رغبة المجلس وتقديم مشروع القانون في غضون أربعة أشهر.

عمل الجمعية

المادة 78

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

يتعين على المجلس الذي ينظر في مشروع قانون دستوري ، حتى التصويت النهائي ، أن يتعامل فقط مع المراجعة. يمكنه فقط التداول والتصويت على المقالات والأسئلة المدرجة والمحددة بشكل شامل في المشروع الذي تم إرساله إليه.

المادة 78 (قديمة):

يترأس رئيس مجلس الشيوخ الكونغرس ؛ يعمل مكتب مجلس الشيوخ كمكتب للكونغرس.

مادة 79

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)

يمكن لمجلس النواب الذي يحضر مشروع قانون دستوري أن يتداوله ويصوت عليه بشكل صحيح فقط عندما يتم استيفاء أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونه قانونًا ويجب أن يتم التصويت بالأغلبية نفسها.

رئيس الجمهورية مطالب بإصدار القانون الدستوري بنفس شروط وأشكال إصدار ونشر القوانين العادية. يجوز له خلال المهلة المحددة للإصدار أن يطلب من مجلس النواب ، بعد إبلاغ مجلس الوزراء ، إجراء مداولة جديدة حول موضوع المشروع ، كما يجب أن يتم التصويت بأغلبية الثلثين.

المادة 79 (قديمة):

لا يمكن تشكيل الكونغرس بشكل صحيح إلا عند تلبية الأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس. تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات ، باستثناء الاستثناء المنصوص عليه في المادتين 49 و 77.

المادة 79 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

يمكن لمجلس النواب الذي صادق على مشروع قانون دستوري أن يتداول ويصوت بشكل صحيح فقط عند استيفاء أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون القانون الدستوري. تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يشكلون المجلس قانونًا.

رئيس الجمهورية مطالب بإصدار القانون الدستوري بنفس الشروط والأشكال التي يخضع لها القانون العادي. وله أن يطلب مداولة جديدة خلال المهلة المحددة للإصدار. كما سيتم ذلك بأغلبية الثلثين.

العنوان الرابع: أحكام متنوعة أ. المحكمة الجزئية

مادة 80

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

تتكون المحكمة العليا ، التي تتمثل مهمتها في محاكمة الرؤساء والوزراء ، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين يتم اختيارهم بترتيب هرمي أو ، على قدم المساواة ، بترتيب الأقدمية. يجتمعون برئاسة أعلى قاضٍ. تصدر الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بأغلبية عشرة أصوات. يحدد قانون خاص الإجراء الواجب اتباعه أمام هذه المحكمة.

المادة 80 (قديمة):

تتكون المحكمة العليا من 7 أعضاء ينتخبهم مجلس الشيوخ وأعلى 8 قضاة لبنانيين ، يتم اختيارهم بترتيب هرمي أو ، على قدم المساواة ، بترتيب الأقدمية برئاسة أعلى قاضٍ. تصدر الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بأغلبية عشرة أصوات. يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه المحكمة.

المادة 80 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

تتكون المحكمة العليا من 7 نواب ينتخبهم مجلس النواب وأعلى 8 قضاة لبنانيين ، يتم اختيارهم بترتيب هرمي أو ، على قدم المساواة ، بترتيب الأقدمية ، برئاسة أعلى قاضٍ. تصدر الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بأغلبية عشرة أصوات. يحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه المحكمة.

ملحوظة: القانون لا. وضع القرار 13 بتاريخ 18/8/1990 الإجراء الواجب اتباعه أمام المحكمة العليا.

المالية

مادة 81

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

يتم تحديد الضرائب للصالح العام. لا يجوز جباية الضرائب إلا في الجمهورية اللبنانية وفق قانون موحد يسري على كامل الإقليم دون استثناء.

المادة 82

لا يجوز تغيير أي ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.

مادة 83

في كل عام ، في بداية جلسة أكتوبر ، تقدم الحكومة إلى مجلس النواب ، للمراجعة والموافقة ، الميزانية العامة لإيرادات الدولة ونفقاتها للسنة التالية. يتم التصويت على الميزانية على مادة تلو الأخرى.

المادة 84

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

لا يجوز للمجلس ، أثناء مناقشة الميزانية ومشاريع القوانين التي تنص على اعتمادات إضافية أو استثنائية ، زيادة الاعتمادات المقترحة في مشروع الموازنة أو في المشاريع المذكورة أعلاه ، إما عن طريق التعديل أو عن طريق مقترحات مستقلة. ولكن ، بعد انتهاء هذه المناقشة ، يمكن للمجلس التصويت على القوانين التي تنطوي على نفقات جديدة.

المادة 85

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/9/1990)

لا يجوز فتح ائتمان استثنائي إلا بقانون خاص.

ومع ذلك ، عندما تستلزم ظروف غير متوقعة نفقات عاجلة ، يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب مرسوم يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، أن يفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية ، أو ينفذ جميع عمليات نقل الاعتمادات. لا يمكن أن تتجاوز هذه الاعتمادات الحد الأقصى للمبلغ المحدد في الميزانية.

وتعرض الإجراءات التي تم سنها على المجلس للمصادقة عليها في الجلسة الأولى التالية.

المادة 81 (قديمة):

يتم تحديد الضرائب للصالح العام. لا يجوز جباية الضرائب إلا في لبنان الكبير وفق قانون موحد يسري على كامل المنطقة دون استثناء. سيوحد قانون خاص الضرائب القائمة بين جميع سكان أراضي لبنان الكبير.

المادة 84 (قديمة):

أي قانون مقترح يترتب عليه نفقات جديدة ، وأي إنشاء أو زيادة في الإنفاق في الميزانية أو الصندوق الاحتياطي وأي إلغاء أو تخفيض لاعتماد تم إدراجه بالفعل في الموازنة للسنة المالية الحالية ، لا يمكن إقراره إلا بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب. تتألف من أعضاء كل من المجلسين.

المادة 85 (قديمة):

لا يجوز فتح ائتمان استثنائي أو إضافي إلا بقانون خاص. إذا رأت الحكومة ، في الفترة الفاصلة بين الجلسات ، أنه من الضروري فتح أموال استثنائية أو إضافية ، فعليها دعوة المجلسين للانعقاد على الفور.

المادة 85 المعدلة بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927:

لا يجوز فتح ائتمان استثنائي إلا بقانون خاص. ومع ذلك ، عندما تستلزم ظروف غير متوقعة نفقات عاجلة ، يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب مرسوم يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، أن يفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية ، أو ينفذ جميع عمليات نقل الاعتمادات. لا يمكن أن تتجاوز هذه الاعتمادات 1500 جنيه لكل مقال. وتعرض الإجراءات التي تم سنها على المجلس للمصادقة عليها في الجلسة الأولى التالية.

المادة 85 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

لا يجوز فتح ائتمان استثنائي إلا بقانون خاص. ومع ذلك ، عندما تستلزم ظروف غير متوقعة نفقات عاجلة ، يجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب مرسوم يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، أن يفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية ، أو ينفذ جميع عمليات نقل الاعتمادات. لا يمكن أن تتجاوز هذه الاعتمادات 1500 جنيه لكل مقال. يجب تقديم التدابير التي تم سنها إلى المجلس للتصديق عليها في الجلسة الأولى التالية.

المادة 86

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

إذا لم يصدر مجلس النواب حكماً نهائياً في مشروع الموازنة قبل انتهاء الجلسة المخصصة لفحص الموازنة ، يقوم رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بدعوة المجلس إلى جلسة استثنائية تنتهي في نهاية يناير لمواصلة مناقشة الميزانية. إذا لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الموازنة في نهاية هذه الدورة الاستثنائية ، فيجوز لمجلس الوزراء أن يتخذ قرارًا على أساسه يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا يجعل مشروع الموازنة واجب النفاذ و قابلة للتطبيق ، بالشكل الذي تم تقديمه به إلى المجلس. لا يجوز لمجلس الوزراء ممارسة هذا الحق إلا إذا تم عرض مشروع الموازنة على المجلس قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء الجلسة.

خلال الدورة الاستثنائية المذكورة ، سيستمر تحصيل الضرائب والاشتراكات والرسوم والرسوم والمقبوضات الأخرى كما كان من قبل. يتم الالتزام بمصروفات شهر كانون الثاني / يناير على أساس الثاني عشر المؤقت من السنة المالية السابقة ، مع زيادة الاعتمادات الدائمة الإضافية وخفضها بالاعتمادات الدائمة المسحوبة.

المادة 86 (قديمة):

إذا لم تصوت الغرف على الميزانية للسنة المالية قبل افتتاح تلك السنة المالية ، فسيستمر تحصيل الضرائب والاشتراكات والرسوم والرسوم وغيرها من الإيرادات كما كان من قبل ويتم تكبد النفقات شهريًا على أساس اليوم الثاني عشر المؤقت من السنة المالية السابقة ، مع زيادة الاعتمادات الدائمة الإضافية والإضافية وتخفيضها بالتخفيضات الدائمة ، حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 86 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

إذا لم يصدر مجلس النواب حكماً نهائياً في مشروع الموازنة قبل انتهاء الجلسة المخصصة لفحص الموازنة ، فإن رئيس الجمهورية يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية تنتهي في نهاية شهر يناير لمواصلة الموازنة. نقاش؛ إذا لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الموازنة في نهاية هذه الدورة الاستثنائية ، فيجوز لرئيس الجمهورية ، بموجب مرسوم يتخذ بموافقة مجلس الوزراء ، جعل مشروع الموازنة قابلاً للتنفيذ بالشكل الذي قُدم به. إلى المنزل. لن يتمكن الرئيس من ممارسة هذا الحق إلا إذا تم تقديم مشروع الموازنة إلى المجلس قبل 15 يومًا على الأقل من بدء الجلسة. خلال الدورة الاستثنائية المذكورة ، يستمر تحصيل الضرائب والاشتراكات والرسوم والرسوم والمقبوضات الأخرى كما كان من قبل. يتم الالتزام بمصروفات شهر كانون الثاني / يناير على أساس الثاني عشر المؤقت من السنة المالية السابقة ، مع زيادة الاعتمادات الدائمة الإضافية والإضافية وخفضها بالتخفيضات الدائمة.

مادة 87

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927)

يجب تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للسنة المالية المنتهية إلى الغرفة والمصادقة عليه قبل إصدار الميزانية للسنة المالية الثانية بعد السنة المالية التي يشير إليها الحساب. (يُنشأ ديوان المحاسبة بموجب قانون خاص).

المادة 88

لا قرض عام ولا التزام من شأنه أن يثقل كاهل الخزينة لا يمكن التعاقد عليه إلا بموجب قانون.

المادة 89

لا يجوز منح أي امتياز ، لغرض استغلال ثروة طبيعية للبلاد أو خدمة ذات منفعة عامة ، ولا أي احتكار إلا بموجب قانون ولفترة محدودة.

العنوان الخامس: الأحكام المتعلقة بالسلطة الإلزامية واتحاد الأمم

المادة 90

(الغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

مادة 91

(الغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

المادة 92

(الغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

المادة 87 (قديمة):

يجب تقديم حساب الإدارة المالية الختامي للسنة المالية المنتهية إلى الغرف والموافقة عليه قبل إصدار الميزانية للسنة المالية الثانية بعد السنة المالية التي يشير إليها الحساب. (يُنشأ ديوان المحاسبة بموجب قانون خاص).

المادة 90 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943:

تُمارس الصلاحيات التي ينص عليها هذا الدستور مع مراعاة حقوق وواجبات السلطة المنتدبة ، الناشئة عن المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم ومن قانون الانتداب.

المادة 91 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943:

تطلب دولة لبنان الكبير ، حالما تسمح الظروف ، قبولها في عصبة الأمم ، مع اللجوء إلى المساعي الحميدة لسلطة الانتداب.

المادة 92 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943:

يؤكد هذا الدستور على إرادة السلام والتفاهم الجيد للبنان الكبير مع جميع البلدان ، ولا سيما دول الجوار تحت الانتداب الفرنسي ، والتي يعتزم لبنان الكبير الحفاظ معها ، بروح التصالحية والسلمية ، القائمة على المعاملة بالمثل ، على العلاقات الأكثر ودية. .

المادة 93

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

المادة 94

(الغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

العنوان السادس: الأحكام النهائية والانتقالية

المادة 95

(عدل بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

يجب على مجلس النواب المنتخب على أساس المساواة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان إلغاء الطائفية السياسية ، باتباع خطة تدريجية. تشكل لجنة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة هذه اللجنة دراسة واقتراح وسائل القضاء على الطائفية وعرضها على مجلسي النواب والوزراء ومواصلة تنفيذ الخطة على مراحل.

خلال الفترة المؤقتة:

سيتم تمثيل المجتمعات بشكل عادل في تشكيل الحكومة. يلغى حكم التمثيل الطائفي. يحل محله التخصص والاختصاص في الخدمة العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والاقتصاد المختلط ، وفق مقتضيات الاتفاق الوطني ، باستثناء مهام الفئة الأولى أو ما يعادلها. . سيتم توزيع هذه الوظائف بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أي وظيفة لمجتمع معين مع احترام مبادئ التخصص والكفاءة.

المادة 93 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947:

يتضمن هذا الدستور ، بالنسبة للبنان الكبير ، الالتزام الرسمي بالتحكيم من قبل سلطة الانتداب ، تسوية النزاعات التي قد تهدد السلام. ولهذه الغاية ، فإن لبنان الكبير على استعداد للدخول مع جيرانه وجميع الدول المهتمة الأخرى في الاتفاقيات الضرورية التي تقبل أن تشمل شرط التحكيم الإجباري في جميع النزاعات.

المادة 94 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943:

تتوصل الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مع ممثل سلطة الانتداب على تشكيل وفد لبناني في باريس ، ومناصب الملحقين اللبنانيين لدى الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للجمهورية الفرنسية في المدن الخارجية التي يتواجد فيها عدد من اللبنانيين. يبرر السكان هذا الإجراء. ستبذل الحكومة اللبنانية كل ما في وسعها للحفاظ على الاتصال الوثيق بين المهاجرين اللبنانيين والبلد الأم.

المادة 95 (قديمة):

كتدبير انتقالي ووفقًا لأحكام المادة 1 من ميثاق الانتداب وبهدف العدالة والوئام ، سيتم تمثيل المجتمعات بشكل عادل في المناصب العامة وفي تكوين الوزارة دون أن يكون ذلك قادرًا على ذلك. تضر بمصلحة الدولة.

المادة 95 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990:

كتدبير انتقالي وبهدف العدالة والوئام ، سيتم تمثيل المجتمعات بشكل عادل في المناصب العامة وفي تكوين الوزارة دون أن يكون ذلك قادرًا على الإضرار بمصلحة الدولة.

المادة 96

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

المادة 97

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

المادة 98

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

المادة 99

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

المادة 96 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947:

سيتم توزيع مقاعد مجلس الشيوخ بين الطوائف ، وفق أحكام المادتين 22 و 95 ، بالنسب التالية: 5 موارنة ، 3 سنة ، 3 شيعة ، 2 روم أرثوذكس ، 1 روم كاثوليك ، 1 درزي ، 1 أقلية.

المادة 97 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947:

يعمل المجلس النيابي الحالي بعد التصويت على هذا الدستور حتى انتهاء ولايته بأخذ اسم “مجلس النواب”.

المادة 98 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947:

من أجل جعل التطبيق الكامل لهذا الدستور ممكنًا على الفور ، سيتم تعيين أول مجلس شيوخ لبناني ، مؤلف على النحو المنصوص عليه في المادتين 22 و 96 ، من قبل المفوض السامي للجمهورية الفرنسية لفترة حتى نهاية العام فقط. عام 1928 .

المادة 99 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947:

يمضي مجلس الشيوخ المشكل حديثًا ، في أول جلسة بعد دعوته من قبل المفوض السامي ، إلى تعيين رئيس ونائب رئيس وسكرترين وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذه الوثيقة. الدستور. سيتم القيام بنفس الشيء عند كل تجديد للاجتماع. في أول جلسة بعد كل تجديد لمجلس النواب ، يؤلف هذا الأخير مكتبه بالشروط المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه. وسيظل مكتبا المجلسين المعينين بموجب هذه الشروط في العمل حتى جلسة أكتوبر التالية.

المادة 100

(الغيت بالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947)

المادة 101

اعتباراً من 1 أيلول 1926 ، ستحمل دولة “لبنان الكبير” اسم “الجمهورية اللبنانية” دون أي تغيير أو تعديل آخر من أي نوع.

المادة 100 قبل إلغائها بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947:

في الشهر الذي يلي دستور مجلس الشيوخ ، يجتمع الكونغرس بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 102

(عدل بالقانون الدستوري تاريخ 9/1/1943)

تُلغى جميع الأحكام التشريعية المخالفة لهذا الدستور.

المادة 102 (قديمة):

يوضع هذا الدستور تحت حماية الجمهورية الفرنسية ، بصفتها وكيلاً لعصبة الأمم. تُلغى جميع الأحكام التشريعية المخالفة لهذا الدستور.

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