لا يزال خطر نشوب حريق قائما جدا ، وتشير السلطات اللبنانية التي نشرت خريطة جديدة حول هذا الموضوع. الخبر السار الوحيد هو أن المخاطر أقل أهمية في شمال لبنان وعلى وجه الخصوص عكار ، بعد الحرائق الكبرى التي ضربت هذه المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية.

واتهمت مصادر محلية ، الاتهامات التي كررها أحد النواب ، بأنه كان ينبغي أن يكونا متهمين بإشعال النيران.

تكتسب مخاطر نهاية هذا الأسبوع أهمية خاصة في وسط البلاد حيث تداعب النيران بالفعل جزءًا من جبل دير القمر في مكان يُدعى سيد التليه.

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