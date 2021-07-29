وقيل إن الأحداث التي طالت محافظة شمال لبنان نتجت عن إضرام النار عمداً ، كما يتهم النائب عن كتلة حصن لبنان النيابية أسعد درغام.

للتذكير ، تسببت هذه الحرائق في مقتل شاب يبلغ من العمر 15 عامًا كان يحاول إنقاذ منزله.

في الوقت الحالي ، لا يزال الدفاع المدني يحاول احتواء الحرائق العديدة التي اندلعت بشكل خاص بالقرب من غابة القبيات والتي انتشرت منذ ذلك الحين في سوريا ، كما أشار عنصر القوات اللبنانية في إشارة إلى 4 مروحيات سورية.

وتأتي هذه المعلومات في وقت ترتفع فيه مخاطر اندلاع حرائق في لبنان خاصة في الشمال بسبب قلة الأمطار هذا العام ودرجات الحرارة التي ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

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