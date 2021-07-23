قالت وزارة الطاقة والموارد المائية ، إن السلطات اللبنانية ونظيرتها العراقية من المتوقع أن توقع اتفاقا هذا الأسبوع يسمح بشراء مليون طن من زيت الوقود العراقي لمحطات الكهرباء اللبنانية.

وبالتالي ، يجب على العراق أن يوفر للبنان مليون طن من النفط الخام الذي لا يزال يتعين تكريره في العراق حتى قبل إرساله إلى لبنان. يجب أن يفي ذلك بمواصفات محطات توليد الكهرباء اللبنانية المختلفة.

تأتي هذه المعلومات في وقت يعاني فيه لبنان منذ عدة أشهر من نقص خطير في الكهرباء بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على الوفاء بوعوده بمنح خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الناقلات الموجودة على طول الطريق. الساحل اللبناني بعد انهيار احتياطياته النقدية المتاحة ، مع رفضه اللجوء إلى الاحتياطيات النقدية الإجبارية بما في ذلك شراء الأدوية للمصابين بالسرطان أو الأمراض المزمنة.

هذا النقص في الكهرباء له تأثير الدومينو مع نقص زيت الوقود للمولدات ، وخاصة المستشفيات والمخابز. في نهاية المطاف ، قد تتعرض إمدادات المياه للتهديد ، حسب تقديرات تقرير جديد لليونيسف.

في الوقت الحالي ، تشير المعلومات الحالية إلى أن تمويل هذا الشراء لن يستنزف الاحتياطيات النقدية الإلزامية ولكنه سيكون مقابل الخدمات المقدمة ، لا سيما في القطاع الطبي أو الزراعي. وسبب آخر فتح حساب للبنك المركزي العراقي في مصرف لبنان وكون الأموال ستبقى في لبنان ولن يتم تحويلها إلى الخارج.

وبالتالي ، فإن هذه الكمية من زيت الوقود يمكن أن تسمح بتشغيل محطات توليد الكهرباء اللبنانية ما بين 6 إلى 7 أشهر إضافية وتقليل الحصص الغذائية المفروضة على السكان من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 10 صباحًا.

في الوقت الحالي ، لا تستطيع شركة كهرباء لبنان سوى إنتاج 800 ميغاواط في اليوم مقابل قدرة إجمالية تبلغ 1،950 ميغاواط بسبب نقص المازوت في حين تطالب الشركات المستوردة بالدفع بالعملة الأجنبية.

كما يعتقد بعض الخبراء أن إنهاء الدعم الممنوح لهذا القطاع وارتفاع الرسوم الجمركية أمر لا مفر منه الآن. لم يتغير هذا الأخير منذ أواخر التسعينيات. كما دعمت السلطات اللبنانية بما قيمته مليار ونصف المليار سنويا من كهرباء لبنان لتعويض خسائرها ، أي ما يعادل تكلفة زيت الوقود الذي تستخدمه محطاتها الكهربائية. وقدر تقرير صادر عن وزارة المالية تكلفة الدعم الممنوح منذ عام 1997 بنحو 25 مليار دولار.

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