Un rapport publié par la Banque du Liban indique que le nombre d’employés de banques locales a baissé de 16.8% en 2021, totalisant désormais 18 440 personnes contre plus de 20 000 personnes précédemment.

Le nombre de femmes au sein de l’exécutif des établissements locaux n’est que de 33 personnes alors que le secteur compte 48.2% de femmes.

Autres enseignements, le secteur compte 61 banques contre 63 banques en 2020 dont 46 banques de détail et 15 banques d’investissement ou banques privées.

Les 46 banques commerciales comptes 893 succursales contre 992 succursales en 2020. 21 d’entre elles possèdent des actionnaires étrangères et 14 banques sont des établissements de finance islamique.

Outre les banques, le pays des cèdres compte 40 institutions financières, 302 agents de change agréés, 21 entreprises de crédit et 13 entreprises liées aux transferts électroniques de fonds.

تأثرت البنوك بشدة بالأزمة الاقتصادية

البنوك اللبنانية من جانبها متأثرة بشدة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. ظهرت هذه الأزمة مع النقص الشهير في العملة الأجنبية في مايو 2019 ، والذي ألقي باللوم فيه في البداية على المشاكل اللوجستية من قبل مصرف لبنان قبل أن يدرك أخيرًا أن المؤسسات الخاصة تواجه أزمات سيولة كبيرة. ثم قام ABL بتنفيذ ضوابط غير رسمية على رأس المال في نوفمبر 2019.

حتى الآن ، ترفض البنوك اللبنانية عمومًا السماح للمودعين بالتصرف بحرية في أموالهم.

في وقت مبكر من عام 2019 ، اندلعت العديد من الحوادث في فروع البنوك ، حيث طالب المودعون بالقدرة على سحب أموالهم ، وهو ما رفضه مسؤولو البنوك عند تفصيل انهيار الخسائر في القطاع المصرفي ، المقدرة بـ 69 مليار دولار ، قريبًا. وبحسب حكومة ميقاتي الثالث 83 مليار دولار حسب الحكومة السابقة وهو رقم قريب من صندوق النقد الدولي و 103 مليار دولار حسب بعض وكالات التصنيف.

إجمالاً ، ستحتاج المصارف اللبنانية الأربعة عشر الكبرى وحدها إلى ضخ 65 مليار دولار ، وهو ما يتجاوز بكثير احتمالات المساعدة الاقتصادية المقدرة بـ 26 مليار دولار. كذلك ، يبدو أن تخفيض قيمة سندات اليوروبوند أو حتى على جزء من السندات اللبنانية أصبح حتميًا ، على الرغم من زيادة حقوق الملكية نتيجة قرار التعميم الصادر عن مصرف لبنان.