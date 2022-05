Une dépêche de l’Agence Nationale d’Information indique que la liste menée par le président sortant de la chambre Nabih Berri serait donnée largement vainqueur suite au dépouillement de 110 urnes sur les 199 urnes de la circonscription de Zahrani.

Ainsi la liste Espoir et Loyauté du mouvement Amal et de son allié du Hezbollah obtiendrait 32 574 voix et Nabih Berri obtiendrait 29 088 face à Ali Oseiran qui obtiendrait 1 516 voix seulement.