WASHINGTON – Aujourd’hui, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a désigné Ahmad Jalal Reda Abdallah, un homme d’affaires libanais et facilitateur financier du Hezbollah, ainsi que cinq de ses associés et huit de ses sociétés au Liban et en Irak. Cette action met en lumière le mode opératoire du Hezbollah consistant à utiliser la couverture d’entreprises apparemment légitimes pour générer des revenus et tirer parti des investissements commerciaux dans une multitude de secteurs pour financer secrètement le Hezbollah et ses activités terroristes. Cela montre également comment le Hezbollah se donne beaucoup de mal pour créer des entreprises avec une structure de propriété opaque afin de dissimuler leur implication dans ces entreprises, ainsi que leur implication dans des activités criminelles telles que la modification des étiquettes de médicaments pour les ventes pharmaceutiques sur le marché noir.

« Le Hezbollah a construit un réseau d’entreprises pour cacher ses activités et générer des fonds pour ses activités déstabilisatrices, le tout au détriment de la responsabilité et de la sécurité publique au Liban et dans la région », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson. La désignation de ce réseau démontre l’engagement du gouvernement américain à protéger le secteur privé et le système financier libanais des abus du Hezbollah en ciblant et en exposant les activités financières du groupe.

L’OFAC désigne Ahmad Jalal Reda Abdallah et son réseau d’associés et d’entreprises en vertu du décret exécutif (EO) 13224, tel que modifié, qui cible les terroristes, les dirigeants et autres responsables de groupes terroristes, et ceux qui apportent leur soutien aux actes de terrorisme ou aux personnes bloquées en vertu de EO 13224. Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme organisation terroriste étrangère (FTO) le 8 octobre 1997 et comme terroriste mondial spécialement désigné (SDGT) le 31 octobre 2001.

AHMAD JALAL REDA ABDALLAH (AHMAD ABDALLAH)

Ahmad Abdallah est un responsable du Hezbollah et un membre actif du réseau financier mondial du Hezbollah qui soutient le Hezbollah depuis des décennies, menant de vastes activités commerciales dans divers pays où les bénéfices sont transférés au Hezbollah. Il coordonne les activités commerciales et les budgets avec les principaux facilitateurs financiers du Hezbollah sanctionnés tels que Muhammad Qasir et Muhammad Qasim al-Bazzal. En plus de l’implication de Muhammad Qasir et Muhammad Qasim al-Bazzal, les responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont aidé à faciliter les transferts financiers pour les entreprises d’Ahmad Abdallah, dont beaucoup sont situées en Irak et profitent au Hezbollah.

Ahmad Abdallah a travaillé avec Muhammad Qasir pour poursuivre ensemble un plan d’affaires pour financer des entreprises et générer des fonds pour le Hezbollah. Ahmad Abdallah a créé une multitude d’entreprises, notamment des usines d’équipements médicaux, des compagnies d’assurance, des sociétés immobilières et des sociétés de construction, qui reversent au moins une partie de leurs bénéfices au Hezbollah. Ahmad Abdallah a poursuivi la création d’entreprises alimentaires telles que Al Moukhtar Products Co. SARL , qui est désignée aujourd’hui, car il percevait ces secteurs comme moins susceptibles d’être la cible de sanctions. Abdallah a également utilisé ses employés seniors et ses proches pour créer de nouvelles entreprises dans tout le Moyen-Orient au nom du Hezbollah.

En plus de ses entreprises commerciales dont les bénéfices ont été utilisés au profit du Hezbollah, Ahmad Abdallah a également négocié des réunions avec des hommes d’affaires et des politiciens de haut rang au Liban au nom du Hezbollah. Ahmad Abdallah a également aidé le Hezbollah à récupérer les fonds gelés d’Adham Tabaja après sa désignation en 2015.

Ahmad Jalal Reda Abdallah est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour

agissant ou prétendant agir pour ou au nom du Hezbollah, directement ou indirectement.

LE RÉSEAU D’ABDALLAH

Ahmad Abdallah a utilisé ses employés seniors, dont Hussein Kamel Attia ( Hussein Attia ), pour établir des entreprises dans tout le Moyen-Orient au nom du Hezbollah. Hussein Attia et d’autres employés et proches ont contribué à donner une apparence de légitimité à ces entreprises. Hussein Attia est cadre supérieur chez United General Holding, qui a servi de société holding pour de nombreuses entreprises détenues ou contrôlées par Ahmad Abdallah. Hussein Attia était impliqué dans les opérations des entreprises d’Ahmad Abdallah, y compris les transactions financières et les opérations commerciales. Hussein Attia est associé à plusieurs sociétés d’Ahmad Abdallah et entretient des relations commerciales et financières avec Ahmad Abdallah et ses sociétés depuis au moins 2016.

Hussein Kamel Attia est désigné conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en faveur d’Ahmad Abdallah.

Joseph Ilya Haidamous ( Joseph Haidamous ), un autre employé senior d’Ahmad Abdallah, l’a aidé à établir de nouvelles entreprises à travers le Moyen-Orient au nom du Hezbollah. Joseph Haidamous a servi d’intermédiaire pour les transactions financières entre d’éminents responsables du Hezbollah et Ahmad Abdallah et était chargé de fournir des rapports financiers à ces mêmes responsables du Hezbollah. Joseph Haidamous a également été impliqué dans la création et l’enregistrement de sociétés liées à Ahmad Abdallah dans le but de générer des profits pour le Hezbollah. En tant que directeur financier de United General Holding, Joseph Haidamous a été profondément impliqué dans la gestion des finances des sociétés d’Ahmad Abdallah.

Joseph Ilya Haidamous est désigné pour avoir matériellement assisté, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services au Hezbollah ou en faveur de celui-ci.

Ahmad Abdallah a également utilisé ses proches pour créer de nouvelles entreprises dans tout le Moyen-Orient au nom du Hezbollah. Lorsque les comptes ont été ouverts pour plusieurs des entreprises d’Ahmad Abdallah, son frère Hussein Reda Abdallah était l’un des associés mandatés pour les comptes. Hussein Reda Abdallah est associé à plusieurs sociétés d’Ahmad Abdallah, notamment United General Holding , United General Offshore , United General Services et Al Moukhtar Products Co. SARL . Il a également partagé des comptes bancaires avec son frère Ahmad Abdallah et a travaillé comme employé dans une entreprise appartenant à son frère Ahmad Abdallah.

Hussein Reda Abdallah est désigné pour avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en faveur d’Ahmad Abdallah.

Ali Reda Abdallah, l’autre frère d’Ahmad Abdallah, a coordonné étroitement avec Ahmad Abdallah en 2020 pour poursuivre leurs projets d’investissement en Irak au nom du Hezbollah. Lors de l’ouverture des comptes de plusieurs entreprises d’Ahmad Abdallah, Ali Reda Abdallah était l’un des associés mandatés pour les comptes. De plus, lorsqu’Ahmad Abdallah a restructuré la propriété de plusieurs des sociétés qu’il possédait en Irak avec Ali Reda Abdallah, il prévoyait de transférer 100 % de la propriété de l’une des sociétés à Ali Reda Abdallah. En mars 2020, Ahmad Abdallah et son frère Ali Reda Abdallah avaient quitté le Hezbollah pour acheter une usine d’embouteillage en Irak. L’achat a été considéré comme faisant partie d’un effort du Hezbollah pour ouvrir des fronts de renseignement et commerciaux en Irak pour des projets d’investissement, qui pourraient alors devenir des façades pour le CGRI et le Hezbollah dans le pays. Par la suite, une descente des forces de l’ordre locales a été menée dans l’une des usines et Ahmad Abdallah a été surpris en train de modifier les étiquettes de médicaments importés du Liban et vendus au marché noir aux pharmacies.

Ali Reda Abdallah était associé à plusieurs sociétés d’Ahmad Abdallah, dont United International Exhibition Company, et avait des liens financiers avec plusieurs autres sociétés, dont United General Contracting, Al Moukhtar Products Co. SARL et United General Holding.

Ali Reda Abdallah a été expulsé de Suède dans les années 1990 et expulsé en raison de ses activités au nom du Hezbollah et pour avoir comploté un attentat contre l’ambassade d’Israël à Stockholm.

Ali Reda Abdallah est désigné pour avoir aidé matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en faveur d’Ahmad Abdallah.

À partir de 2020, Hussein Ahmad Jalal Abdallah , fils d’Ahmad Abdallah, a aidé à coordonner la logistique commerciale de son père. Son père lui a délégué l’autorité pour un projet lié au Hezbollah. Hussein Ahmad Jalal Abdallah avait également de nombreux liens financiers avec son père et les entreprises de son père.

Hussein Ahmad Jalal Abdallah est désigné pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou des services à ou en faveur d’Ahmad Abdallah.

United General Holding SAL a été utilisé par Ahmad Abdallah et de hauts responsables du Hezbollah comme Muhammad Qasir pour créer une infrastructure commerciale, juridique et réglementaire au profit du Hezbollah et permettre l’importation de pétrole iranien au nom du Hezbollah. Des employés, dont Hussein Attia, ont été mis à profit pour donner une apparence de légitimité. Ahmad Abdallah est le fondateur et PDG de United General Holding et détient 60,5% des actions de la société.

United General Holding SAL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, Ahmad Abdallah.

United General Offshore SAL était l’une des nombreuses filiales détenues par United General Holding. Elle a été constituée au Liban et a également opéré en Irak. Ahmad Abdallah est le fondateur et PDG de United General Offshore et détient 60% des actions de la société. De plus, sa holding, United General Holding, détient 30% de la société et son frère Hussein Reda Abdallah détient les 10% restants.

United General Offshore SAL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, Ahmad Abdallah.

United General Services SARL était l’une des nombreuses filiales détenues par United General Holding et a été constituée au Liban. Ahmad Abdallah est le fondateur et PDG de United General Services et détient 75% de la société.

United General Services SARL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, Ahmad Abdallah.

United General Contracting Company SARL était l’une des nombreuses filiales détenues par United General Holding. United General Holding conserve une participation de 60 % dans United General Contracting Company. La société est impliquée dans des projets de construction et d’ingénierie et travaille en étroite collaboration avec d’autres sociétés détenues ou contrôlées ou associées à Ahmad Abdallah.

United General Contracting Company SARL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, United General Holding.

Al Moukhtar Products Co. SARL ( Al Moukhtar ) était l’une des nombreuses filiales de United General Holding. United General Holding détient 80% d’Al-Moukhtar. De hauts responsables du Hezbollah, dont Mohammad Qasir, étaient impliqués dans les activités commerciales d’Al-Moukhtar, une entreprise alimentaire basée au Liban qui importait et exportait des produits alimentaires du Liban, de Turquie, d’Iran, de Syrie et d’Irak. Ahmad Abdallah s’intéressait aux entreprises alimentaires parce que le secteur alimentaire semblait être moins susceptible d’être la cible de sanctions.

Al Moukhtar Products Co. SARL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, United General Holding.

United General Holding détient 51 % de Focus Company SARL . United General Holding, propriété d’Ahmad Abdallah, détient plusieurs filiales, dont Focus Company SARL, l’une des nombreuses entreprises détenues par Ahmad Abdallah dont les bénéfices sont transférés au Hezbollah.

Focus Company SARL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, United General Holding.

Focus Company SARL détient 720 des 1200 actions de Focus Media Company SAL Offshore . Ahmad Abdallah détient également 240 actions. Focus Media Company SAL Offshore est l’une des nombreuses entreprises commerciales en Irak dans lesquelles Ahmad Abdallah est impliqué au nom du Hezbollah.

Focus Media Company SAL Offshore est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, Focus Company SARL.

United International Exhibition Company SARL appartient à United General Holding, avec 60 % des actions de la société. United General Holding détenait plusieurs filiales, dont United International Exhibition Company SARL, qui est cotée en bourse en tant que «société sœur» sur le site Web de United General Services, ainsi que de nombreuses autres sociétés liées à Ahmad Abdallah.

United International Exhibition Company SARL est désignée comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, directement ou indirectement, United General Holding.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de ces personnes et entités nommées ci-dessus, et de toute entité qui leur appartient, directement ou indirectement, à 50 % ou plus, individuellement ou avec d’autres personnes bloquées, qui sont aux États-Unis ou en la possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloquées et signalées à l’OFAC. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC ou autrement exemptée, la réglementation de l’OFAC

interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, s’engager dans certaines transactions avec les personnes et l’entité désignées aujourd’hui comporte un risque de sanctions secondaires conformément à l’EO 13224, tel que modifié. Certains individus

désignés aujourd’hui sont soumis au Règlement sur les sanctions financières du Hezbollah, qui met en œuvre la loi de 2015 sur la prévention du financement international du Hezbollah, telle que modifiée par la loi de 2018 modifiant la loi sur la prévention du financement international du Hezbollah. Conformément à ces autorités, l’OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes au l’ouverture ou le maintien aux États-Unis d’un compte de correspondant ou d’un compte de transit par une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité toute transaction importante pour le compte d’un SDGT ou, entre autres, facilite sciemment une transaction importante pour le Hezbollah ou certaines personnes désignées pour leur lien avec le Hezbollah.