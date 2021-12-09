انهار تعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، وكسر أدنى مستوى تاريخي له واستقر عند 25150 ليرة لبنانية / دولار أمريكي للشراء و 25200 ليرة لبنانية / دولار أمريكي للبيع. لكن هذا الانهيار كان متوقعاً بعد نشر مصرف لبنان تعديلاً على التعميم رقم 151 ، برفع معدل التكافؤ المستخدم لمقدار سحب العملات الأجنبية المودعة لدى البنوك اللبنانية من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8000 ليرة لبنانية. التنفيذ فوري.

هذه الزيادة تثير مخاوف من حدوث زيادة أخرى في المعروض النقدي ، وبالتالي يمكن أن تؤدي بحكم الأمر الواقع إلى تخفيض قيمة الليرة اللبنانية ، كما يلاحظ المختصون.