La parité de la livre libanaise face au dollar s’effondre, dépassant son plus bas historique et s’établissant à hauteur de 25 150 LL/USD à l’achat et de 25 200 LL/USD à la vente. Cet effondrement était pourtant attendu après la publication par la Banque du Liban d’un amendement de la circulaire 151, relevant le taux de parité utilisé pour le montant du retrait des devises étrangères déposés auprès des banques libanaises de 3 900 LL/USD à 8 000 LL/USD et dont la mise en oeuvre est immédiate.

Cette augmentation fait craindre une nouvelle hausse de la masse monétaire et donc induit de facto pourrait induire une dévaluation de la livre libanaise, notent les spécialistes.