Un retraité des FSI a tenté hier de s’immoler par le feu devant sa banque dans la localité de Jal al Bahr près de Tyr, après que celle-ci ait décidé de ne pas lui ses portes afin qu’il puisse retirer sa pension.

Cette personne s’est alors aspergée d’essence afin d’être rapidement maitrisée par les forces de l’ordre présentes et les militaires qui lui ont arraché un briquet de ses mains.

Cette information intervient alors que les retraités des Forces de sécurité intérieure avaient entamé une journée de protestation à l’encontre des établissements bancaires accusés de retenir leurs salaires. Les banques exigeraient en effet à que ces derniers retirent seulement une partie réduite des salaires aux guichets automatiques et cela en plusieurs fois et non en totalité.

Plus de 82% de la population libanaise vit ainsi sous le seuil de pauvreté alors que la monnaie nationale a perdu plus de 92% de sa valeur par rapport au dollar. Quant aux prix, ils ont augmenté de 283% rien qu’en 2021, indiquent les derniers chiffres de l’office national des statistiques dépendant du ministère de l’économique.

En cause, le gouverneur de la Banque du Liban, pourtant accusé de manipulation du cours de la livre libanaise et faisant l’objet d’un mandat d’arrêt, est protégé par le commandant des Forces de Sécurité intérieure, un proche comme lui de l’ancien premier ministre Saad Hariri.