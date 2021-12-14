أدانت محكمة الاستئناف العاشرة بمحكمة بيروت الصحفي حسن صبرا الذي اتهم رجل الأعمال جهاد العرب بالفساد في مقال نُشر في 1 شباط / فبراير 2019 في مطبوعة الشراع وهو رئيس تحريرها. وللتذكير ، تم تقديم شكوى تشهير من قبل محامي رجل الأعمال السيد مارك حباكا ضد الصحفي.

وتابع كاتب المقال ، الذي حمل عنوان “عشر نصائح لرئيس الوزراء سعد الحريري” ، دعا رئيس الوزراء آنذاك إلى طرد جهاد العرب من بيت الوسط ، “لأنه دخول صادق لمنع الفساد من حولك” ، محكوم عليه الآن بالحبس 3 أشهر وغرامة قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية. وخفف هذا الحكم منذ ذلك الحين إلى غرامة قدرها مليوني ليرة لبنانية.

وللتذكير ، كان جهاد العرب منذ ذلك الحين موضع عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 28 أكتوبر 2021 ، متهمًا أيضًا بالفساد. ووفقًا للسلطات الأمريكية ، فإن الشيعة الذين يُعتبرون مقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ، جهاد العرب – رجل أعمال ورائد أعمال – أصبح معروفًا بشكل أساسي لعامة الناس في السنوات الأخيرة ، ولا سيما من خلال المشاركة وكسب دعوات معينة ”. العروض العامة بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة النفايات. لكنه أعلن انتهاء نشاطه في لبنان في 29 حزيران 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها أرض الأرز حالياً. وكثيرا ما تميزت العقود العامة التي فاز بها بشائعات تشير إما إلى ضغوط للحصول عليها أو على خلفية اشتباه بالفساد.