وضبطت قوى الأمن الداخلي أكثر من 4200 لتر من البنزين وزيت الوقود ، بحسب بيان صادر عن المؤسسة. تم تخزين هذه الأنواع من الوقود في عبوات سعة 20 لترًا و 9 لترات بانتظار إعادة بيعها في السوق السوداء في المحطات والمحلات التجارية بطريقة خطيرة.

تم تسليم البضائع وتقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

وللتذكير ، أصدرت وزارة الداخلية ، الشهر الماضي ، قرارًا بحظر التخزين غير القانوني للبنزين وزيت الوقود بسبب الخطر الذي يمثله ذلك على المقيمين في الجوار. في الماضي ، حدثت انفجارات في بيروت حتى نتيجة لهذه الممارسة الخطيرة ، بينما كان نقص الوقود مزمنًا منذ عدة أشهر حتى الآن.

En cause, l’incapacité de la Banque du Liban à verser en temps et en heure les sommes nécessaires au déchargement des tankers pourtant présents au large des côtes, faute de réserves monétaires disponibles et cela en dépit de la dernière hausse de 30% des prix الشهر الماضي.

