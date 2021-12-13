في استقبال السفير الفرنسي المفوض بيير دوكين المسؤول عن الملف اللبناني منذ مؤتمر سيدر في نيسان 2018 ، أشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى أن الاتصالات لا تزال جارية لإعادة تفعيل حكومته ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة “تتطلب عقد جلسات مكثفة لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء يتخذ قراراته بشأن العديد من الملفات “، في إشارة إلى العديد من الملفات المطروحة الآن على طاولة مجلس الوزراء بما في ذلك شراء الأدوية أو إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

لكن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رأى أن استدعاء الحكومة دون حل الأزمة الحالية يمكن أن يفاقم الوضع. وكان يشير إلى مقاطعة وزراء حركة أمل وحزب الله لمجلس الوزراء بعد أن أصدر القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت مذكرة توقيف بحقه. وزير المالية السابق علي حسن خليل ، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

إضافة إلى ذلك ، قدر نجيب ميقاتي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “تسير على ما يرام” ، فيما لم تعقد مصادر إعلامية ، باستثناء رحلة وفد من صندوق النقد الدولي ، أي جلسة تفاوض رسمية حتى الآن ، وربط الإجراءات بالتقدير الكمي. خسائر في القطاع المصرفي.

من جانبه دعا الدبلوماسي الفرنسي الأطراف اللبنانية إلى الاتفاق على “مبادئ عامة للتعامل مع الأزمة اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي” ، وهو شرط مسبق ضروري للإفراج عن مساعدات اقتصادية من المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة. للأزمة الاقتصادية وخاصة المساعدة الموعودة في مؤتمر سيدر.