أشارت رئاسة الجمهورية إلى أن المشاورات النيابية الإجبارية الهادفة إلى تعيين رئيس وزراء جديد ستبدأ في 26 يوليو الجاري. وستكون مسألة تعيين بديل لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي أعلن سحب ترشيحه يوم الجمعة الماضي.

وكان سعد الحريري قد عُين بالفعل في 22 أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، بعد أن تنحى مصطفى أديب نفسه. وللتذكير ، كان لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب / أغسطس 2020 ، بعد 6 أيام من الانفجار في ميناء بيروت. ومع ذلك ، أصيب الأخير بالشلل في أعقاب الخلافات حول تقديرات وتوزيع الخسائر في القطاع المصرفي. وحاولت لجنة المالية والميزانية النيابية بعد ذلك تقليص الخسائر في هذا القطاع من النشاط بدعم من وسطاء البنوك داخل مجلس النواب ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ذهب حسان دياب إلى حد المطالبة بحل مجلس النواب في الوقت الذي رفضه نبيه بري الذي تغلب عليه في النهاية.

منذ ذلك الحين ، كان تشكيل الحكومة الجديدة شرطا مسبقا للإفراج عن المساعدات الاقتصادية للبنان. وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية أكثر ، مع تدهور كبير في القوة الشرائية للسكان لتصل إلى 93٪ مقارنة بما كانت عليه قبل عامين. وبالتالي ، فإن الحد الأدنى للأجور هو 30 دولارًا فقط في الشهر ، بعيدًا عن خط الفقر المحدد عند 6 دولارات في اليوم. بناءً على متوسط الراتب ، يعيش 75٪ من السكان حاليًا تحت خط الفقر. أشار مؤلفو تقرير اليونيسف إلى أن 77٪ من السكان لم يعد لديهم ما يكفي من الطعام ، بما في ذلك 33٪ من الأطفال.

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