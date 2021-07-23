وجدت الليرة اللبنانية بعض الشائعات بعد أسبوع من تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 23.450 ليرة لبنانية / دولار بعد سحب ترشيح رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.

أصبح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الآن 20،250 ليرة لبنانية / دولار أمريكي للشراء و 20،300 ليرة لبنانية / دولار أمريكي للبيع ، واستعاد ما يقرب من 1،000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في أقل من يوم ، وهو دليل على أن الحركة الهبوطية المضاربة في العملة الوطنية قد نفدت. بخار.

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