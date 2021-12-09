وأشار قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت إلى أن لوائح الاتهام ضد المسؤولين عن انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم ستُنشر خلال 3 أشهر.

وبحسب ما ورد أبلغ أهالي المعتقلين فيما يتعلق بهذه القضية. وتشير صحيفة “الأخبار” اليومية إلى أنه سيتم إطلاق سراح أولئك الذين لم يرتكبوا أي جريمة مع سبق الإصرار ، والتي تشير إلى أنه يمكن أيضًا فرض فترة اعتقال على أساس مسؤولية كل منهم.

بالإضافة إلى ذلك ، كان القاضي طارق بيطار سيوضح أنه لا يمكن لأي سلطة الانسحاب من القضية وأنه إذا لزم الأمر ، سيعود بعد ذلك في سياق نفس القضية.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تسببت فيه قضية مرفأ بيروت في توقف حكومة ميقاتي الثالث بعد نشر القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وهو اليد اليمنى لرئيس الغرفة نبيه بري. وقرر وزراء الحكومة الشيعة بعد ذلك مقاطعة أي جلسة حكومية حتى انسحاب القاضي ، الأمر الذي يخشاه أهالي الضحايا. بالإضافة إلى ذلك ، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن قضية مرفأ بيروت التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 يوم 4 آب / أغسطس 2020 ، يمكن أن تشكل اختبارًا فيما يتعلق بالإرادة الحقيقية للأحزاب السياسية في الموافقة على التوقف عن ذلك ”. التدخل في الشؤون القانونية ، وهو أحد شروط الإفراج عن المساعدات الدولية.

من جهته ، سيطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بانسحاب القاضي ، إما بقرار حكومي ، وهو أمر رفضه رئيس الدولة العماد ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أو من خلال ” تصويت في البرلمان لإحالة القضية. أمام محكمة العدل العليا المكلفة بمحاكمة رؤساء الجمهورية السابقين والحاليين ، ورؤساء الوزراء والوزراء ، مما يثير استياء عائلات الضحايا ، وهذه المحكمة نفسها تشكل نصفها من قبل النواب وتطالب بقرار من قبل 3 / 4 الأغلبية.

لكن مثل هذه الجلسة ستتطلب حضور أعضاء من التيار الوطني الحر إضافة إلى أعضاء حركة أمل أو حزب الله أو حركة المردة أو تيار المستقبل ، وهو ما يرفضه زعيمه جبران باسيل.