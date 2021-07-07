يبدو الآن سحب ترشيح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أكثر فأكثر حيث بدأت الأحزاب السياسية بالفعل في تحديد مواقفها بهدف تعيين خليفته.

في الوقت الحالي ، أشار تيار المستقبل فقط إلى أنه سيمتنع عن تعيين أي شخص لاستئناف الجهود لتعيين مستأجر جديد في Grand Seraglio ، الشاغر منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس.

يبدو أن ترشيح سعد الحريري يعتمد الآن على حسن نية التيار الوطني الحر ، خصمه المسيحي الرئيسي ، ولكن أيضًا على جهود حزب الله لإيجاد حل وسط غير مؤكد بشكل متزايد.

إلى جانب رئيس مجلس النواب ، يصر نبيه بري على الرغبة في الحفاظ على ترشيح سعد الحريري بحكومة من 24 عضوا توزع حقائبهم بأغلبية الثلث ، وهو ما يخالف الميثاق الوطني ويؤكد رئاسة الجمهورية.

وكان سعد الحريري قد أكد انسحابه بالفعل خلال لقاء على زووم مع رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام ، وتشير بعض المصادر التي تتهم كلاً من رئاسة الجمهورية العماد ميشال عون وزعيم حزب كورانت الوطني الحر. جبران باسيل هو أصل المأزق.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي توجه فيه البطريرك بشارة بطرس الراعي إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، معتقدًا أن الأخير يحاول حماية لبنان “حتى لو خالف الجميع الدستور اللبناني”.

ومع ذلك ، دعا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى تشكيل حكومة وصفت بأنها ضرورية مع انهيار لبنان.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يتوجه السفيران الفرنسي والأمريكي ، آن غريللو ودوروثي شيا على التوالي ، إلى السعودية لمناقشة الوضع اللبناني. ستكون مسألة إبراز خطورة الظروف الحالية والقدرة على مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي خوفاً من زعزعة استقرار بلاد الأرز. على هذا النحو ، يعتقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب أنه يجب أن يتدخل في الأيام المقبلة.

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