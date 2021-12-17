وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، سهيل عبود ، بمناسبة أداء القسم 33 عضوا جديدا في معهد الدراسات القضائية ، إن هذا هو عصر الصمود وترسيخ استقلال القضاء.

دعونا نكون جميعًا ، حديثًا كان أم قديمًا ، متحدين تحت راية هذا الاستقلال

القاضي سهيل عبود

وطالب القضاة الجدد بالدفاع عن النظام القضائي في وجه “الاعتداءات والاتهامات الجائرة والتصريحات غير المسؤولة”. يجب أن يكون حراً ومطلق سراحه ، في خدمة اللبنانيين ، يواصل القاضي “بعيداً عن أي تحيز” قبل أن يختتم دعوته بإبقاء الشأن السياسي خارج المحاكم اللبنانية.

تأتي هذه التصريحات في وقت رفض المجلس الأعلى للقضاء الطعون التي قدمها الوزراء السابقون المتورطون في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ، معتبراً أنه غير مختص بالحكم على القاضي طارق بيطار المسؤول عن التحقيق. .

وتأتي هذه المعلومات فيما تقدم نائب المدعي العام غسان خوري بشكوى ضد القاضية رندة كفوري رئيسة المحكمة السادسة التي رفضت قضية مرفأ بيروت. وكان القاضي غسان خوري قد عين من قبل المدعي العام القاضي غسان عويدات وهو صهر وزير الأشغال العامة السابق غازي الزعيتر المتورط في التحقيق.

وبحسب القاضي غسان خوري ، فإن قرار محكمة العدل السادسة قد يضر بعمل النيابة “في كل لبنان”.

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