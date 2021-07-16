أفادت صحيفة الجمهورية أن القصر الرئاسي في بعبدا بدأ الاستعدادات لمشاورات نيابية إلزامية لتعيين رئيس وزراء جديد وفق الدستور اللبناني. وللتذكير ، تنحى سعد الحريري عن نفسه أمس على خلفية خلاف لا يزال مهمًا مع رئيس الدولة بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة ، بعد 9 أشهر من تعيينه ، في 22 أكتوبر 2020.

إنها الآن مسألة تحديد موعد لعقد هذه المشاورات. وتشير مصادر مقربة من رئاسة الجمهوريات بشكل يومي إلى أنها قد تعقد يوم الاثنين أو تؤجل بعد عطلة عيد الأضحى أو الأسبوع المقبل.

ومع ذلك ، فإن تشكيل الحكومة ضروري للتعامل مع إلحاح الوضع الحالي في لبنان ، البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية كبيرة.

في الوقت الحالي ، لم يتم ذكر أي مرشح ، حتى لو بدأ تداول بعض الأسماء ، مثل اسم رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أو اسم المرشح السابق والسفير الألماني الحالي في لبنان مصطفى أديب واسم أجنبي ، وزير الشباب والرياضة الأسبق فيصل كرامي.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն