يتدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى حد ما في السوق السوداء بسعر شراء 19،675 ليرة لبنانية / دولار أمريكي وسعر بيع 19،725 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، على خلفية توقعات بإعلان أو عدم الإعلان عن تشكيل جديد. الحكومة بعد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ، أمس ، طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقبول اقتراحه الأخير.

وسيتألف هذا من 24 وزيرا يمنح الطائفة المسيحية ثلثا لرئاسة الجمهورية ، وثلث لرئيس الوزراء للطائفة السنية وثالث للثنائي الشيعي الذي شكله حزب الله وحركة أمل.

ومع ذلك ، قد يفشل هذا الاقتراح لأنه يتعارض مع الميثاق الوطني الذي ينص على تقسيم 50/50 بين المجتمعات المسيحية والمسلمة.

يأتي هذا الوضع في وقت استمر فيه الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور منذ عدة أشهر في لبنان ، مع تدهور الآن بنسبة 92٪ في تعادل الليرة اللبنانية مقابل الدولار لمدة عامين. من الآن فصاعدًا ، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا ، أو دولارًا واحدًا في اليوم ، وسيصل متوسط الأجر إلى ما يعادل 114 دولارًا. 77٪ من السكان سيجدون صعوبة في الأكل و 33٪ من الأطفال ينامون جائعين ، شجب مؤلفو تقرير اليونيسف.

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