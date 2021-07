La parité de la livre libanaise face au dollar se dégrade quelque peu au marché noir avec un taux à l’achat de 19 675 LL/USD et à la vente de 19 725 LL/USD, sur fond d’attente quant-à l’annonce ou non de la formation d’un nouveau gouvernement après que le premier ministre désigné Saad Hariri ait mis hier le Président de la République, le général Michel Aoun, d’accepter sa dernière proposition.

Celle-ci consisterait en un cabinet de 24 membres accordant un tiers à la présidence de la république pour la communauté chrétienne, un tiers au premier ministre pour la communauté sunnite et un tiers au duo chiite constitué par le Hezbollah et le mouvement Amal.

Cette proposition pourrait cependant échouer puisque contraire au pacte national stipulant une répartition moitié-moitié entre communautés chrétiennes et musulmanes.

Cette situation intervient alors que la situation sociale et économique continue à se dégrader depuis plusieurs mois au Liban, avec désormais une dégradation de 92% de la parité de la livre libanaise face au dollar depuis 2 ans. Désormais le salaire minimum atteindrait 30 dollars soit 1 dollars par jour et le salaire médian atteindrait l’équivalent de 114 dollars. 77% de la population aurait du mal à s’alimenter et 33% de enfants dormiraient le ventre vide, dénoncent les auteurs d’un rapport de l’UNICEF.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն