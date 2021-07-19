35٪ من محطات الوقود تقنن البنزين الموفر لسائقي السيارات ، حسبما علمنا يوم الاثنين ، على الرغم من الوعود التي تم التعهد بها الأسبوع الماضي. لا يزال السؤال المطروح هو أن التأخيرات التي اتخذها مصرف لبنان في منح خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الوقود من الناقلات موجودة على طول السواحل اللبنانية.

كان من الممكن أن تتفاقم الأزمة أيضًا بسبب ذعر السكان للحصول على الإمدادات قدر الإمكان ، وفقًا لتقديرات ممثل اتحاد العاملين في المضخات جورج براكس.

من جهته ، دعا مصرف لبنان الشركات المستوردة إلى إرسال المستندات اللازمة في أسرع وقت ممكن لمنحها خطوط الائتمان ، كما هو الحال الأسبوع الماضي ، مما يجعلها مسؤولة بشكل غير مباشر عن الأزمة.

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