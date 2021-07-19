تقدمت جمعية تدعى “صرخات المودعين” بشكوى جديدة ضد محافظ مصرف لبنان. وقد رفعت هذه الشكوى إلى مدعية جمهورية جبل لبنان القاضية غادة عون.

وبحسب البيان الصحفي الذي نشرته هذه الجمعية ، فإن هذه الشكوى مستهدفة أيضًا ، بالإضافة إلى محافظ مصرف لبنان رياض سلامة ، ومدير عمليات الخزينة مازن حمدان ، ومفوضة الرقابة المصرفية مايا الدباغ ، ورئيسة الصندوق. نقابة الصرافين محمود المراد وسلفه محمود حلاوي “شركة حلاوي للصرافة” وميشال مقطاف وشركته ومختلف الصيارفة.

وهم يعتقدون أن مصرف لبنان لم يتخذ ولم يتخذ “قرارات رادعة ووقائية للحقوق في خضم الأزمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيون ، وفوضى سعر الدولار ، والانهيار غير المبرر للتسليم”. إنه يتعلق أيضًا بعدم فقدان حقوق المودعين.

يستنكر المودعون عدم اتخاذ أي قرار قضائي جاد “لوقف المضاربة المالية وتجارة الدولار وجرائم غسل الأموال وضرب العملة الوطنية وضريبة الهروب والإثراء غير المشروع و أمور أخرى “، فيما يخضع عدد من المسؤولين عن هذا القطاع لإجراءات قانونية في لبنان وفي الخارج.

لذلك يطالبون بتسريع التحقيقات الجارية في لبنان “لمنع المزيد من الضرر للاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ضدهم ، ولا سيما: تقارير البحث والتحقيق ، وحظر السفر ، وحفظ السرية المصرفية على حساباتهم ، راجع للتحقيق والمحاكمة ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الأموال المنقولة والعقارية للمتهمين ، ولا سيما المحافظ المركزي والصرافين من الفئة (أ).

بالإضافة إلى ذلك ، أشاروا إلى أن القاضي يستدعي حاليًا قادة بنك عودة و SGBL وبنك بيبلوس.

وللتذكير ، رفض النائب العام للجمهورية القاضي غسان عويدات الشكوى السابقة ضد البنوك المحلية وقادتها عام 2020 بعد إعلانهم إضرابًا عامًا بعد قرار المدعي المالي علي إبراهيم بتجميد ممتلكاتهم.

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