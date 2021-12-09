ودحض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ، في أعمدة صحيفة القبس الكويتية ، أي أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية. لكن الدبلوماسي قال إن الأزمة تهم اللبنانيين وحزب الله.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ، في أعمدة صحيفة القبس الكويتية ، يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية ، ويجب أن نرى إصلاحات حقيقية.

وللتذكير ، لم تقم السعودية بعد بتطبيع علاقاتها مع لبنان على الرغم من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ورحلة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الرياض الذي حاول الوساطة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي العهد. بيروت.