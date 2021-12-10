وفي ختام لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال امتنع رئيس الوزراء عن التعليق على الصحفيين الحاضرين على الفور.

وأشار مصدر إعلامي إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان سيطلع رئيس الدولة العماد عون على الوضع العام في البلاد وعلى وجه الخصوص التقاعس المتكرر عن انعقاد مجلس الوزراء بسبب نشر التفويض. اعتقال عدد من الوزراء السابقين في إطار التحقيق في مرفأ بيروت من قبل قاضي التحقيق المكلف بالقضية ، تداعيات شلل مجلس الوزراء على أوضاع موظفي القطاع العام ، مشكلتا الزيادة اليومية علاوة النقل والمساعدات الشهرية للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة ونتائج المباحثات خلال زيارته لمصر بشأن الأزمة الدبلوماسية مع السعودية وتوريد الغاز لمحطات الكهرباء اللبنانية.

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Newsdesk Libnanews
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