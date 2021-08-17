صخرة واستراحة زراعية ، في مزارع تعنايل في البقاع ، تأسست عام 1863 من قبل رهبانية اليسوعيين بعد تعويض المؤسسة عن مذبحة 6 دينيين خلال الحرب الأهلية عام 1860. كان في ذلك الوقت 230 هكتارًا من المستنقعات ، وسرعان ما تطورت بين عامي 1871 و 1880 لتصبح مزرعة نموذجية اليوم ، تضم عدة مئات من رؤوس الماشية والحيوانات الأخرى.

يسهل الوصول إلى منطقة تعنايل من طريق دمشق ، وهي جنة للصغار والكبار. الهدوء والسكينة والتأمل بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية في القائمة.

بحيرتها الاصطناعية ، والأنشطة المتنوعة المقدمة ، بما في ذلك الإقامة في الدير لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بهدوء معين ، يديرها جمعية Arc En Ciel التي استحوذت على المكان منذ عام 2009 بعد قرار من الآباء اليسوعيين ، تقدم مزارع تعنايل مجموعة غنية من منتجات الألبان واللبنة …

وبالتالي ، سيتمكن الصباح من الاستفادة من وجبة فطور غنية بالمنتجات الحقيقية للتربة. ومع ذلك ، لن يتم استبعاد أولئك الذين يصلون متأخرين.

معرض الصور

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