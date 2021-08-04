في هذا اليوم بالذات ، بعد مرور عام على مأساة مرفأ بيروت ، فكر خاص ليس فقط بمئتي قتيل و 6500 جريح من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ولكن أيضًا لكل شهداء تاريخ لبنان.

لم يكن سبب الكارثة مجرد إهمال ترك 2750 طناً من نترات الأمونيوم في قلب المدينة ، ولكن قبل كل شيء ثقافة الإفلات من العقاب.

لا يجب رفع الحصانات فقط ، بل يجب اتهام أدوار كل فرد في هذه الدراما ، – هذه مجرد خطوة – ولكن أبعد من ذلك ، ثقافة مالخي هذه ، ثقافة أن تكون دائمًا إيجابية في أسوأ الأحوال ، وأن لا تكون أبدًا. الرغبة في رؤية الأشياء ومواجهتها ، وتقديم الأعذار ، واحدة تلو الأخرى ، وحتى قانون العفو ، بدلاً من فقدان الذاكرة في نهاية الحرب الأهلية.

في الواقع ، ليس 200 قتيل بسبب هذه العوامل المتعددة ولكن الآلاف من القتلى ، بدءًا من 100000 حالة وفاة في الحرب الأهلية وغيرها.

وقد برأت هذه القوانين أمراء الحرب من مسؤولياتهم ، الذين حولوا هذه الجنة إلى جحيم خلال هذه الفترة القاتلة إلى درجة إعادتهم نوعًا من العذرية يكفي حتى اليوم يمكن للبعض أن يكون حاضرًا في مواقع المسؤولية حتى وقوع كارثة جديدة ، للابتزاز مرة أخرى ، والسرقة ، والقتل … ببطء هذا البلد.

قبل وقت طويل من دراما الميناء ، هل قلت الفساد؟ ما هي العواقب ، على سبيل المثال ، لاختفاء 4 مليارات دولار من بنك المدينة في العقد الأول من القرن الحالي عندما سمح القطاع المصرفي باختفاء مائة مليار دولار اليوم؟

هل قلت التلوث؟ ما هي عواقب استيراد الديوكسينات من Seveso في الثمانينيات ، عندما سُمح بدخول بضائع متفجرة مثل 2750 طنًا من نترات الأمونيوم منذ ذلك الحين؟

هل تقول ارهابي؟ ما هي عواقب نهر البارد لعدم استحضار جرائم الحرب من 1975 إلى 1990؟

هل تقصد الحرب الأهلية؟ لماذا لا تزال هناك دولة واحدة غير محترمة دول داخل الدولة سواء كانت سوليدير أم الضاحية الجنوبية أم المخيمات الفلسطينية؟

هل قلت جرائم قتل؟ نتعرض للقتل ببطء يومًا بعد يوم ، بسبب نقص الأدوية للأشخاص الذين يعانون من السرطان بسبب التلوث ، ونقص الكهرباء لأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات دون أن يتمكن هذا من تحريك أولئك الذين يمسكون بخيوط حقائبنا.

وهكذا يمكننا أن نواصل الابتهالات ، ولكن هناك شيء واحد نقوله نفس الشيء …

هل تقول أجنبي؟ ماذا عن مسؤوليتنا كمواطنين في قبول هذا الوضع؟

اليوم تقول العدل؟ متى تكون العدالة على وجه التحديد للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحداد على وجود أقارب لهم خلال الحرب الأهلية والذين ربما اختفوا في نفس أيدي أولئك الذين استفادوا من حركة المرور في مرفأ بيروت اليوم؟ هوي؟

إن دراما الميناء ليست مجرد دراما مختلفة إلا في اتساعها المباشر لما نعيشه ، عامًا بعد عام. كنا بالفعل نقتل ببطء. دراما بيروت هي بالفعل حدث لسلسلة من المآسي ، مختلفة عن بعضها البعض ولكن المستفيدون منها دائما نفس الشيء واللبنانيون ، في النهاية ، يتقبلون الضحايا ، سنوات بعد سنوات.

في الواقع ، في كل مرة ، يكون نفس الأشخاص ونفس الشبكات هم من أساءوا استغلال ثقتكم لتحقيق مكاسب شخصية دون أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلة في كثير من الأحيان. خلاف ذلك ، لم تكن ثورة ما كانت لتحدث ، لكنها ثورة قبل ذلك بوقت طويل.

كما أننا نتحمل جزءًا من المسؤولية داخلنا … سواء كان الأمر يتعلق أيضًا بالاعتراف بالمسؤوليات الناجمة عن قبول ثقافة الإفلات من العقاب تجاه المسؤولين عن هذه الدول الفعلية. لقد غفر لهم في الماضي. لماذا في النهاية لن نسامحهم اليوم وغدًا رغم أنفسنا ورغم ذلك؟

متورط أيضًا ، عدم مسؤولية عامة ، وحتى إذا كان هؤلاء الأشخاص ، هؤلاء القادة غير المسؤولين موضع تساؤل ، فسيكون من السهل عليهم تمرير “قانون فقدان الذاكرة” الجديد على جدول الأعمال … والقيام بفعل الإرهاب مرة أخرى .

اللبنانيون لم يتعلموا شيئا من تاريخهم وهم يكررون نفس الاخطاء. في الواقع ، لم ينجح أبدًا في أن يصبح بالغًا أمام طاعة زعيمه واحترامه ، وعندما لم يعد قادرًا ، بدلاً من النضال من أجل حقوقه ، يفضل الرحيل ، والهرب …

ربما أصبح الأمر الآن مسألة قتال ومواجهة ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب.

هذه هي الحالة الذهنية التي يجب تغييرها.

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