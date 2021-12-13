تم تطعيم 62631 في نهاية هذا الأسبوع ضد فيروس كورونا COVID19 خلال ماراثون فايزر الذي نظمته وزارة الصحة.

وبذلك يشير وزير الصحة فراس أبيض إلى أن 47977 شخصًا تلقوا جرعة أولى و 2535 جرعة ثانية و 12119 شخصًا جرعة ثالثة في هذا الماراثون الأول المخصص لجميع الأشخاص فوق 12 عامًا ، بحيث أظهر التقرير الأخير 69054 مصابًا و 8848 مصابًا. الوفيات منذ ظهور المرض في فبراير 2020.

وتأتي هذه المعلومات بعد التأكد من وجود حالتين من متغير omicron في لبنان. يلاحظ المراقبون أن الأرقام الإحصائية الحالية تعادل تلك الخاصة بالعام الماضي وتشير إلى مخاوف من أن تفشي المرض قد يتبع فترة عيد الميلاد مع موجة كبيرة من الوفيات إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة الآن ، وهو أبعد ما يكون عن الواقع.

إذا استدعت السلطات الصحية إجراءات التباعد للحد من المرض ، فلا يبدو أنها تحظى بالاحترام في مراكز التسوق أو حتى أماكن الاجتماعات.