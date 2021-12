62 631 ont été vaccinées ce weekend contre le coronavirus COVID19 au cours du marathon Pfizer organisé par le ministère de la santé.

Le minsitre de la santé Firas Abiad indique ainsi que 47 977 personnes ont ainsi reçu une première dose, 2 535 une deuxième dose et 12 119 personnes une troisième dose pour ce premier marathon à destination de toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, alors que le dernier bilan fait état de 690 054 personnes contaminées et de 8 848 décès depuis l’apparition de la maladie en février 2020.

Cette informaiton intervient alors que la présence de 2 cas du variant omicron ont été confirmées au Liban. Les observateurs notent que les chiffres des statistiques actuelles sont équivalentes à celles de l’année dernière et indiquent craindre qu’une flambée puisse suivre la période des fêtes de Noël avec une vague importante de décès si les mesures adéquates ne sont pas mis en place actuellement, ce qui est loin d’être le cas.

Si les autorités sanitaires rappellent les mesures de distanciation afin de freiner la maladie, celles-ci ne semblent pas être respectées dans les centres commerciaux ou encore lieux de rassemblement.