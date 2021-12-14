شددت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، المجتمعة في مجلس النواب صباح اليوم ، على خطورة الوضع الراهن في لبنان. وقال رئيس الهيئة إن في لبنان حاليا 913 سريرا ، منها 369 سريرا للعناية المركزة. في الوقت الحاضر ، 76٪ من هذه الأسرة يشغلها مرضى كوفيد.

وأكد عاصم الأعرجي أن عدد الحالات ارتفع بشكل حاد العام الماضي إلى ما بين 1600 و 1900 حالة ، مستنكرًا عدم احترام إجراءات التباعد من قبل السكان حاليًا ، ويدعو إلى استمرار عملية التطعيم.

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم الأسبوع الماضي 150 ألف شخص ، وهذا رقم جيد ، وعلينا أن نستمر على هذا النحو ، ولا عذر لعدم التطعيم. عاصم الاعرجي

إضافة إلى ذلك ، تناولت اللجنة قضية المخدرات ، داعية السلطات الحالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مستوردي الأدوية مع غياب مخزون السلع في السوق. لذلك يدعو الى تدخل مجلس الوزراء واعتماد حل لتمويل هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف رئيس اللجنة أن 2000 ممرضة غادرت المستشفيات بسبب الأزمة الاقتصادية.