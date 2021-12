Réuni ce matin au parlement, la commission de la santé publique, du travail et des affaires sociales souligné la gravité de la situation actuelle au Liban. Le président de la commission a indiqué que le Liban dispose actuellement de 913 lits dont 369 lits de soins intensifs. À l’heure actuelle, 76% de ces lits sont occupés par des patients covid.

Assem Araji souligne que le nombre des cas ont brusquement augmenté l’année dernière se situant entre 1 600 et 1 900 cas déplorant le manque de respect des mesures de distanciation par la population actuellement et appelant à la poursuite du processus de vaccination.

Le nombre de personnes vaccinées atteint 150 000 la semaine dernière, et c’est un bon nombre, et nous devons continuer comme ça, et il n’y a aucune excuse pour ne pas être vacciné.

Assem Araji