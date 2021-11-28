وزير الصحة د. يحاول فراس أبيض طمأنة اللبنانيين في مواجهة البديل الجديد لـ covid19 المسمى Omicron والذي يقلق العديد من البلدان مثل أوروبا حيث يبدو أن تفشي حالات جديدة يتأكد يومًا بعد يوم.

ويشير الوزير إلى عدم وجود رحلات جوية مباشرة من جنوب إفريقيا أو الدول المجاورة وأن عددًا قليلاً جدًا من الركاب يصل من هذه الوجهات. كما يشير إلى أن جميع الركاب المتجهين إلى Cedar Country يخضعون حاليًا لاختبارات عند دخولهم الإقليم.

ومع ذلك ، ستجرى مناقشات داخل لجنة مكافحة الوباء يوم الاثنين بشأن حظر محتمل على السفر إلى لبنان من ذلك البلد بينما تكون السلطات اللبنانية على اتصال بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لفهم الإجراءات واتخاذ قرار بشأنها. للتعامل مع هذا البديل الجديد.

وللتذكير ، فقد ظهر هذا بالفعل في بعض البلدان بما في ذلك إسرائيل التي قررت حظر وصول الأجانب والأستراليين أو حتى المملكة العربية السعودية التي قررت إغلاق حدودها مع ملاوي وزامبيا ومدغشقر وأنجولا وسيشيل وموريشيوس وجزر القمر. حتى أن تل أبيب تفكر في استخدام تقنية تتبع الاتصالات من جهاز المخابرات العسكرية الشاباك ، لتعقب الأشخاص الذين قد يكونون حاملين للمتغير.

كما تم الكشف عن حالات في قطر والولايات المتحدة وبريطانيا والكويت ، وهي دول يتوقع أن يتواجد فيها كثير من السكان في لبنان مع احتفالات نهاية العام.