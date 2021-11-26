وأوضح وزير الصحة أنه لن يتم تطعيم 80٪ من الحالات الحالية للمصابين بفيروس كورونا. وللتذكير ، أظهر التقرير الأخير أكثر من 1500 حالة وأكثر من 10 وفيات يوميًا.

ويطالب الوزير بالتشكيك في عدم احترام السكان للإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس ، وهي إجراءات الإبعاد أو ارتداء الكمامة.

دكتور. ويرى فراس أبيض أن هذه الزيادة كانت متوقعة ، وأشار إلى أنها لا تخص لبنان فقط ، في إشارة إلى زيادة عدد الحالات في أوروبا على وجه الخصوص. في مواجهة هذه الموجة الجديدة ، تستعد المستشفيات لإعادة فتح خدمات كوفيد.

وخلص الوزير إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتجهيز قطاع التعليم بإيصال اللقاحات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس.