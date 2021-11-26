وأوضح وزير الصحة أنه لن يتم تطعيم 80٪ من الحالات الحالية للمصابين بفيروس كورونا. وللتذكير ، أظهر التقرير الأخير أكثر من 1500 حالة وأكثر من 10 وفيات يوميًا.

ويطالب الوزير بالتشكيك في عدم احترام السكان للإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس ، وهي إجراءات الإبعاد أو ارتداء الكمامة.

دكتور. ويرى فراس أبيض أن هذه الزيادة كانت متوقعة ، وأشار إلى أنها لا تخص لبنان فقط ، في إشارة إلى زيادة عدد الحالات في أوروبا على وجه الخصوص. في مواجهة هذه الموجة الجديدة ، تستعد المستشفيات لإعادة فتح خدمات كوفيد.

وخلص الوزير إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتجهيز قطاع التعليم بإيصال اللقاحات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here