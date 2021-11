Le ministre de la santé a précisé que 80% des cas actuels de personnes contaminées par le coronavirus ne seraient pas vaccinées. Pour rappel, le dernier bilan fait état de plus de 1500 cas et plus de 10 décès quotidiennement.

Le Ministre met en cause le non-respect par la population des mesures nécessaires face au virus, à savoir les mesures de distanciation ou encore le port du masque.

Dr. Firas Abiad estime que cette hausse était prévue et fait remarquée qu’elle ne concerne pas seulement le Liban, allusion à la hausse du nombre de cas en Europe notamment. Face à cette nouvelle vague, les établissements hospitaliers se préparent à rouvrir les services covid.

Il s’agit également de préparer le secteur de l’éducation avec l’acheminement des vaccins nécessaires pour le personnel enseignant, conclu le ministre.