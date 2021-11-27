لم يتم التخطيط حاليا للخروج من الأزمة ، بينما حكومة ميقاتي الثالث ما زالت مشلولة بسبب قضايا مختلفة ، بين قضية مرفأ بيروت ومطالبة حزب الله وحركة أمل بسحب التحقيق عن القاضي طارق بيطار. قرر اتهام عدد من أقارب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقتل العمد والإهمال الجنائي ، وكذلك قضية جورج قرداحي والاستقالة التي طالبت بها السعودية التي تقاطع بلاد الأرز الآن.

وبذلك تشير صحيفة الجمهورية إلى أن الحل الذي اقترحه البعض يتمثل في اتخاذ وزير العدل هنري حلو إجراءات ضد القاضي طارق البيطار ، الأمر الذي ترفضه رئاسة الجمهورية ، معتبرة التدخل في القضايا المرفوضة أمرًا غير مقبول ، علاوة على الحكم في الشكاوى المرفوعة. لوزراء المالية الأسبق علي حسن خليل ، الأشغال العامة غازي الزعيتر ، الداخلية نهاد مشون ، النقل يوسف فنيانوس ، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب.

الحل الآخر هو الجمع بين البرلمان من أجل إحالة القضية إلى محكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة رؤساء الجمهورية السابقين والحاليين ، ورؤساء الوزراء والوزراء ، وهي محكمة مكونة من نصف النواب والنصف الآخر من قبل القضاة.

إلا أن هذا الحل مرفوض من قبل أهالي ضحايا انفجار 4 آب ، وهو الانفجار الذي خلف أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6500 جريح ، مما يعتبر أنه مسألة تجنيب المسئولين الرئيسيين عن المأساة. .