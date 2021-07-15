التعليق البيان الصحفي الصادر عن مصرف لبنان والذي قدر أن مستوردي الأدوية قد تجاوزوا بالفعل مستوى طلبات عام 2020 بحلول منتصف عام 2021. وبالتالي رفض منح أكثر من 400 مليون دولار من خطوط الائتمان اللازمة لتمويل مشتريات هذا القطاع ، يتهم وزير الصحة المنتهية ولايته حسن حمد البنك المركزي بنشر معلومات غير متوازنة ، مشيرا إلى أن فترة 2020 لا يمكن مقارنتها. حتى عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

يجب أن نكون موضوعيين في اختبار الإجهاد ، وهذه ليست الطريقة التي يكافأ بها المجتمع وإدارة الصحة العامة في ظل الظروف الحالية حمد حسن 15 يوليو 2021

وللتذكير ، قال البنك المركزي ، أمس ، إنه دفع بالفعل 536 مليون دولار لاستيراد الأدوية حتى 30 يونيو 2021 ، في حين قدرت القيمة المقدمة للموافقة المسبقة بـ 445 مليون دولار. وبالتالي ، فإن إجمالي فاتورة الواردات سيصل إلى 1.5 مليار دولار في ذلك التاريخ ، في حين أن مصرف لبنان سيمول 1173 مليون دولار من الأدوية في عام 2020. وبالتالي ، لم يكن مصرف لبنان ليقوم بتسوية رصيد قدره 445 مليون دولار حتى اليوم.

وبحسب الوزير الذي كان يتحدث على موجات الاثير لقناة المنار ، تبقى الصحة أهم من أي سلعة أخرى ، معتبرا أن الدعم العشوائي للأدوية لن يؤدي إلا إلى زيادة فواتير المستشفيات والقطاع.

بالنسبة للوزارة ، فإن الأمر يتعلق بضبط فواتير المستشفيات دون الإخلال بالنظام الصحي ، وبالتالي فهي تطالب بنك لبنان بالحذر.

استيراد الأدوية ووجودها في السوق مرتبطان بشكل مباشر بتحويلات من البنك المركزي ، بينما يقتصر دور الوزارة على تنظيم ومراقبة سوق الدواء. حمد حسن 15 يوليو 2021

وأشار حمد حسن إلى أن مصرف لبنان كان سيوافق على دعم القطاع بما قيمته 50 مليون دولار شهرياً. كانت خدماته قد وضعت قائمة بالأدوية التي يمكن أن تستفيد من هذه المبالغ ، قبل أسبوع.

ويرتبط هذا التمويل أيضًا باستخدام أدوية جنيسة ذات جودة متطابقة ، مما يدعو الشركات الصيدلانية إلى التساهل بسبب الظروف الخاصة التي يعاني منها لبنان. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تحفيز صناعة الأدوية المحلية والاستجابة قبل كل شيء للسوق المحلي قبل تصدير سلعها.

كما يجب إطلاق بطاقة للمستفيدين من الدواء ، بالشراكة مع مجموعة من المكاتب العلمية لشركات الأدوية العالمية ، مما سيساعد على متابعة مسار الدواء للمرضى لتجنب أي تهريب أو احتكار.

كما يصف عاصم الأعرجي موقف مصرف لبنان بأنه خطر على حياة اللبنانيين

كما علق رئيس اللجنة النيابية للصحة العامة النائب عاصم الأعرجي عبر تويتر على مجتمع مصرف لبنان ، قائلاً إن “صحة الناس ستتأثر بالفجوة بين أرقام دعم الأدوية التي تحدث عنها بنك لبنان اليوم و” مستوردين ينفون هذه الارقام “.

ويعتقد أن السكان هم ضحية هذه الفجوة ، ونفخ أن خطة ترشيد المخدرات جاهزة. وقال البرلماني إنه إذا فشل استيراد الأدوية اللازمة ، فقد يعاني لبنان وسكانه من عواقب وخيمة.

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