قال وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق ، في بيان نشر عبر موقع تويتر ، إنه اعتذر عن عدم مشاركته في المشاورات النيابية الإلزامية التي أجرتها رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 26 يوليو الجاري بهدف تعيين رئيس وزراء جديد ، معتبرا ذلك. التصنيف لا يقدم أي احتمال في مواجهة الأزمة الحالية.

وهو يرى بالتالي أن المبادرة الفرنسية لا يمكن تطبيقها على لبنان ، البلد الذي لم يستطع حتى الحصول على مساعدات من دول عربية أخرى بسبب “المواصفات الحالية” ، ربما في إشارة إلى التكوين السياسي والخلافات السابقة ، خاصة فيما يتعلق بتوزيع مختلف الحقائب الوزارية.

وتأتي هذه المعلومات مع بدء المشاورات البرلمانية الإلزامية لتعيين رئيس وزراء جديد يوم الاثنين 26 يوليو. في الوقت الحالي ، يبدو أن رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي هو المرشح الأوفر حظًا ، بدعم من رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين تمام سلام ، وفؤاد السنيورة ، وسعد الحريري ، بما في ذلك كتلة محكمة المستقبل النيابية ، التي ينتمي إليها نهاد المشنوق. لصالحه.

وبالتالي ، يجب أن تحصل على 60 صوتًا فقط بسبب غياب دعم الأحزاب المسيحية الرئيسية بما في ذلك حزب CPL الذي يمكنه اختيار ممثل لبنان السابق في الأمم المتحدة ، نواف سلام ، والقوات اللبنانية التي أعلنت امتناعها عن التصويت.

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